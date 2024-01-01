При перевозке свиней им нужно включать кондиционер: новая норма законодательства

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Перевозчик должен заботиться о благополучии животных в дороге
Конечно, о салонах туристических автобусов при перевозке животных речь не идет. Однако о комфорте и надлежащих санитарных условиях для такой категории "пассажиров" перевозчик должен позаботиться даже тогда, когда свиней или скот везут на мясокомбинат, не говоря уже про обычные дальние перевозки коммерческого характера.
В отдельных странах уже действуют специальные нормативные требования к перевозке животных зимой и летом. Некоторые еще их разрабатывают, но процесс создания комфортных условий при перевозке животных пошел и его не остановить.
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Недавно Испания разработала новый План транспортировки животных этим летом в условиях высоких температур. Документ не относится к рекомендательным, поскольку изложенные там требования являются обязательными для выполнения организаторами и перевозчиками.
С учетом времени в пути
Своеобразный закон с изложенными правилами, которыми животным гарантируется благополучие при перевозке в жаркие месяцы года, уже действует. При этом разработанные правила устанавливают конкретные указания для разных типов поездок.
В поездках продолжительностью до 12 часов транспортные средства должны иметь систему контроля температуры и ее регистрацию с датчиков мониторинга. Если они не имеют такой системы, то компетентные органы должны убедиться, что перевозчик принял необходимые меры для поддержания благополучия животных и проверить ожидаемые погодные условия перед поездкой.
В дороге скот сопровождают удушье, обезвоживание, стресс, антисанитария, чего по новым требованиям не должно быть. Фото: Айтор Гармендия
Для международных поездок продолжительностью более 8 часов организаторы должны гарантировать, что в дороге они будут поддерживать температуру ниже 35ºC, как того требует норматив. Кроме того, компетентный орган не разрешает поездки, если прогнозируемая температура превышает 35ºC – разрешение на перевозку не выдается.
Это не килька в банке, а живые животные в кузове
Испания ввела еще одно требование относительно температурного порога при перевозке животных. Если температура хотя бы на градус превышает 30ºC, то плотность загрузки животных в соответствии с таблицами, включенных в документ управления, должна быть уменьшена от заявленной паспортной вместимости на 15%.
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Это касается всех категорий животных, независимо от того, кого загружают в кузов. Это могут быть овцы, крупный рогатый скот, свиньи. Их количество должно быть уменьшено, если прогноз указывает на то, что температура превысила 30 ºC.
Отдельные перевозчики уже озаботились проблемой и приобрели технику с системами регулирования температуры в кузове, в которых перевозятся животные. Фото: We Animals Media
Кроме того, что разработанный План выдает требования, обязательные для выполнения, а компетентные органы лицензируют такие перевозки, также предусмотрено возможный контроль за транспортировкой зарегистрированных животных, особенно лошадей.
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Здесь важно отметить, что речь идет о различных транспортных операциях. Это может быть перевозка селекционных или племенных животных, коммерческая, спортивная, выставочная доставка, репродуктивный обмен или, как это часто бывает, мясозаготовительные перевозки живых животных на убой.
Такое впечатление, что опутанный привязками скот чувствует, куда его везут в этих ужасающих условиях. Фото: Unsplash CC0 Public Domain
Какой бы характер не носили такие перевозки, требования ко всем одинаковые – благополучие животных в дороге должно быть обеспечено. Это не только поддержание температуры кондиционером, но и поение, кормление, уборка, а при определенных условиях еще и выгул. На такую передышку в дальней дороге обычно отводится до 5 часов.
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Везут как скот: так не должно быть
Коровы, куры, свиньи и другие животные, которых выращивают для еды, страдают от стресса, голода, обезвоживания, травм и болезней, поскольку они во время транспортировки выдерживают скученные и неестественные условия. Они попали в ловушку, не могут лечь или отдохнуть.
Активисты протестуют против ужасных условий перевозки животных. Фото: We Animals Media
Поэтому, Испания в случае невыполнения этих требований применяет штрафные санкции к перевозчикам и организаторам, которые не придерживаются температурного и регистрационного режима.
Организаторы несут первоочередную ответственность и в случае повторных нарушений к ним применяются дополнительные санкции, в т.ч. блокирование разрешений на экспорт.
Европа все больше озабочена перевозкой животных
Подобное происходит не только в Испании, но в странах Евросоюза. В основе также есть требования и правила по благополучию животных во время транспортировки. И они также носят не рекомендательный, а обязательный порядок.
На табло критическая для перевозки скота температура 35,2 градуса. Фото: We Animals Media
Не так давно мир облетели фотоснимки организации по защите прав животных Eyes on Animals We Animals Media с ужасными условиями перевозки сельскохозяйственных животных многоярусными грузовиками из Европейского Союза через болгарскую границу в Турцию на убой.
В кузове жаркая температура зашкаливала за критические 35,2 градуса, а количество животных на площадь кузова превышало разрешенную. Скот в такой "духовке" долгое время ехал без кормления, поения и выгула.
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В конце прошлого года, 7 декабря 2023 года, Комиссия ЕС приняла предложение по Регламенту Совета и Европейского Парламента о защите животных при транспортировке, чтобы заменить Регламент Совета (ЕС) № 1/2005 (смотри видео внизу). В основе лежит несколько требований, направленных на улучшение условий перевозки животных.
О благополучии животных при транспортировке:
- уменьшить проблемы с благополучием животных, связанные с длительными поездками и повторяющейся разгрузкой и повторной загрузкой, связанным с несколькими периодами отдыха;
- обеспечить животным больше места во время транспортировки;
- улучшить условия транспортировки уязвимых животных;
- избегать воздействия на животных экстремальных температур;
- способствовать выполнению правил ЕС по защите животных, в том числе путем цифровизации;
- лучше защитить животных, которые экспортируются в страны, не входящие в ЕС
Неравнодушные туристы из бутылок на одной из стоянок взялись поить обезвоженных от жажды свиней. Фото: We Animals Media
Утвержденные предложения также предусмотрели использование специального оборудованного транспорта, в котором используются современные технологии, создаются необходимые температурные и санитарные условия перевозки животных.
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Использование внедренных систем позиционирования для грузовиков должно обеспечить более целенаправленный и эффективный контроль. Оцифровка также пойдет на пользу – уменьшит использование бумаги и существенно снимет административную нагрузку на бизнес-операторов.