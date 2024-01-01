При перевозке свиней им нужно включать кондиционер: новая норма законодательства

Конечно, о салонах туристических автобусов при перевозке животных речь не идет. Однако о комфорте и надлежащих санитарных условиях для такой категории "пассажиров" перевозчик должен позаботиться даже тогда, когда свиней или скот везут на мясокомбинат, не говоря уже про обычные дальние перевозки коммерческого характера.

В отдельных странах уже действуют специальные нормативные требования к перевозке животных зимой и летом. Некоторые еще их разрабатывают, но процесс создания комфортных условий при перевозке животных пошел и его не остановить.

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Недавно Испания разработала новый План транспортировки животных этим летом в условиях высоких температур. Документ не относится к рекомендательным, поскольку изложенные там требования являются обязательными для выполнения организаторами и перевозчиками.

С учетом времени в пути

Своеобразный закон с изложенными правилами, которыми животным гарантируется благополучие при перевозке в жаркие месяцы года, уже действует. При этом разработанные правила устанавливают конкретные указания для разных типов поездок.

В поездках продолжительностью до 12 часов транспортные средства должны иметь систему контроля температуры и ее регистрацию с датчиков мониторинга. Если они не имеют такой системы, то компетентные органы должны убедиться, что перевозчик принял необходимые меры для поддержания благополучия животных и проверить ожидаемые погодные условия перед поездкой.

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В дороге скот сопровождают удушье, обезвоживание, стресс, антисанитария, чего по новым требованиям не должно быть. Фото: Айтор Гармендия

Для международных поездок продолжительностью более 8 часов организаторы должны гарантировать, что в дороге они будут поддерживать температуру ниже 35ºC, как того требует норматив. Кроме того, компетентный орган не разрешает поездки, если прогнозируемая температура превышает 35ºC – разрешение на перевозку не выдается.

Это не килька в банке, а живые животные в кузове

Испания ввела еще одно требование относительно температурного порога при перевозке животных. Если температура хотя бы на градус превышает 30ºC, то плотность загрузки животных в соответствии с таблицами, включенных в документ управления, должна быть уменьшена от заявленной паспортной вместимости на 15%.

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Это касается всех категорий животных, независимо от того, кого загружают в кузов. Это могут быть овцы, крупный рогатый скот, свиньи. Их количество должно быть уменьшено, если прогноз указывает на то, что температура превысила 30 ºC.

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Отдельные перевозчики уже озаботились проблемой и приобрели технику с системами регулирования температуры в кузове, в которых перевозятся животные. Фото: We Animals Media

Кроме того, что разработанный План выдает требования, обязательные для выполнения, а компетентные органы лицензируют такие перевозки, также предусмотрено возможный контроль за транспортировкой зарегистрированных животных, особенно лошадей.

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Здесь важно отметить, что речь идет о различных транспортных операциях. Это может быть перевозка селекционных или племенных животных, коммерческая, спортивная, выставочная доставка, репродуктивный обмен или, как это часто бывает, мясозаготовительные перевозки живых животных на убой.

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Такое впечатление, что опутанный привязками скот чувствует, куда его везут в этих ужасающих условиях. Фото: Unsplash CC0 Public Domain

Какой бы характер не носили такие перевозки, требования ко всем одинаковые – благополучие животных в дороге должно быть обеспечено. Это не только поддержание температуры кондиционером, но и поение, кормление, уборка, а при определенных условиях еще и выгул. На такую передышку в дальней дороге обычно отводится до 5 часов.

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Везут как скот: так не должно быть

Коровы, куры, свиньи и другие животные, которых выращивают для еды, страдают от стресса, голода, обезвоживания, травм и болезней, поскольку они во время транспортировки выдерживают скученные и неестественные условия. Они попали в ловушку, не могут лечь или отдохнуть.

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Активисты протестуют против ужасных условий перевозки животных. Фото: We Animals Media

Поэтому, Испания в случае невыполнения этих требований применяет штрафные санкции к перевозчикам и организаторам, которые не придерживаются температурного и регистрационного режима.

Организаторы несут первоочередную ответственность и в случае повторных нарушений к ним применяются дополнительные санкции, в т.ч. блокирование разрешений на экспорт.

Европа все больше озабочена перевозкой животных

Подобное происходит не только в Испании, но в странах Евросоюза. В основе также есть требования и правила по благополучию животных во время транспортировки. И они также носят не рекомендательный, а обязательный порядок.

На табло критическая для перевозки скота температура 35,2 градуса. Фото: We Animals Media

Не так давно мир облетели фотоснимки организации по защите прав животных Eyes on Animals We Animals Media с ужасными условиями перевозки сельскохозяйственных животных многоярусными грузовиками из Европейского Союза через болгарскую границу в Турцию на убой.

В кузове жаркая температура зашкаливала за критические 35,2 градуса, а количество животных на площадь кузова превышало разрешенную. Скот в такой "духовке" долгое время ехал без кормления, поения и выгула.

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В конце прошлого года, 7 декабря 2023 года, Комиссия ЕС приняла предложение по Регламенту Совета и Европейского Парламента о защите животных при транспортировке, чтобы заменить Регламент Совета (ЕС) № 1/2005 (смотри видео внизу). В основе лежит несколько требований, направленных на улучшение условий перевозки животных.

О благополучии животных при транспортировке:

уменьшить проблемы с благополучием животных, связанные с длительными поездками и повторяющейся разгрузкой и повторной загрузкой, связанным с несколькими периодами отдыха;

обеспечить животным больше места во время транспортировки;

улучшить условия транспортировки уязвимых животных;

избегать воздействия на животных экстремальных температур;

способствовать выполнению правил ЕС по защите животных, в том числе путем цифровизации;

лучше защитить животных, которые экспортируются в страны, не входящие в ЕС

Неравнодушные туристы из бутылок на одной из стоянок взялись поить обезвоженных от жажды свиней. Фото: We Animals Media

Утвержденные предложения также предусмотрели использование специального оборудованного транспорта, в котором используются современные технологии, создаются необходимые температурные и санитарные условия перевозки животных.

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Использование внедренных систем позиционирования для грузовиков должно обеспечить более целенаправленный и эффективный контроль. Оцифровка также пойдет на пользу – уменьшит использование бумаги и существенно снимет административную нагрузку на бизнес-операторов.