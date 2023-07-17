Запертые в автомобиле животные могут пострадать от жары.
Даже несколько минут, проведенные в таких условиях, представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья животного. Стоящий под солнцем автомобиль уже через пол часа нагреется до температуры, которая на 20°C выше окружающей среды.
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Что делать, если животное все же перегрелось в авто?
- перенесите животное в прохладное проветриваемое место;
- смочите прохладной водой живот, подушечки лап, ушные раковины и участки под мышками животного;
- как можно скорее обратитесь к ветеринару.