Запертые в автомобиле животные могут пострадать от жары.

Даже несколько минут, проведенные в таких условиях, представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья животного. Стоящий под солнцем автомобиль уже через пол часа нагреется до температуры, которая на 20°C выше окружающей среды.

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Что делать, если животное все же перегрелось в авто?