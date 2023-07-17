Замкнені в автомобілі тварини можуть постраждати від спеки.

Навіть кілька хвилин, проведені в таких умовах, стануть серйозною загрозою для життя та здоров’я тварини. Салон автомобіля, який стоїть під сонцем, вже за пів години нагріється до температури, що на 20°C вища за навколишнє середовище.

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Що робити, якщо тварина все ж перегрілась в авто?