Он, конечно, полностью электрический и предполагает автономное управление самого высокого уровня, хотя этим сегодня уже никого не удивишь. А вот остальные идеи, воплощенные в концепте – действительно интересны.

Хотя концепт украшают логотипы Renault, пусть и старые, а дизайн выполнен в стиле концептов серии Renault EZ, он не имеет никакого отношения к французскому автопроизводителю. Это проект независимого дизайнера из Южной Кореи.

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Автор концепта – Sejoon Kim, назвал его Pet Communication Device (PCD), то есть "Устройство коммуникации домашних животных". Фактически, это передвижная и автономная игровая площадка, которая предназначена быть совместным пространством для домашних животных и их владельцев.

Фото: концепт Renault Pet Communication Device от независимого дизайнера / Behance

PCD имеет немало интересных особенностей, которые выделяют его среди других. Различные трансформации и метаморфозы имеют практическое значение. Например, спереди, прямо на секции с логотипом, есть выдвижная столешница, идеально подходящая для размещения лакомства и напитков как для людей, так и для домашних животных. Задняя часть похожа на кемпер с жилым модулем внутри, но вместо спального места для людей в концепте обустроена так называемая игровая площадка – даже кресла спроектированы таким образом, чтобы домашние любимцы могли удобно перемещаться по салону. Еще одна интересная особенность RPCD – задние колеса, в которых размещены карманчики для хранения игрушек и других мелочей. Седжун также упоминает, что эта концепция должна быть электрической и автономной.