Він, звісно, повністю електричний і передбачає автономне управління найвищого рівня, хоча цим сьогодні вже нікого не здивуєш. А от решта ідей, втілених у концепті – справді цікава.

Хоча концепт прикрашають логотипи Renault, нехай і старі, а дизайн виконаний в стилі концептів серії Renault EZ, він не має жодного стосунку до французького автовиробника. Це проєкт незалежного дизайнера з Південної Кореї.

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Автор концепту – Sejoon Kim, назвав його Pet Communication Device (PCD), тобто “Пристрій комунікації домашніх тварин”. Фактично, це рухомий і автономний ігровий майданчик, який призначений бути спільним простором для домашніх тварин і їх власників.

Фото: концепт Renault Pet Communication Device від незалежного дизайнера / Behance

PCD має чимало цікавих особливостей, які виділяють його з-поміж інших. Різноманітні трансформації та метаморфози мають практичне значення. Наприклад, спереду, прямо на секції з логотипом, є висувна стільниця, яка ідеально підходить для розміщення ласощів та напоїв як для людей, так і для домашніх тварин. Задня частина подібна до кемпера з житловим модулем всередині, але замість спального місця для людей у концепті облаштований такий собі ігровий майданчик – навіть крісла спроєктовані таким чином, щоб домашні улюбленці могли зручно переміщуватись по салону. Ще одна цікава особливість RPCD – задні колеса, в яких розміщено кишеньки для зберігання іграшок та інших дрібниць. Седжун також згадує, що ця концепція має бути електричною та автономною.