Існує чимало жартів, які обігрують примітивність мозку золотих рибок, але навіть її крихітної активності вистачає, щоб виїхати на прогулянку вулицею у своєму акваріумі.

Акваріум на колесах, який їде, куди схоче рибка – що далі? Затори з колісних дронів доставки, акваріумів на прогулянці, роботичних єдинорогів та дроїдів для вигулу собак? Сподіватимемось, що ні. Принаймні, поки золоті рибки не почнуть отримувати водійські посвідчення.

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На щастя, студенти університету Бен-Гуріона з Ізраїлю дали можливість рибці покататись у своєму акваріумі не заради рівноправності на дорозі. Кінцева мета їх розробки – створити транспорт для людей з вадами рухового апарату.

Під “водінням” у заголовку малося на увазі, що рухи золотої рибки перетворюються на вектори руху для її “автомобіля”, яким є акваріум на моторизованому шасі. Переміщення риби фіксувалася верхньою системою LIDAR, комп’ютером та камерою, спрямованою вниз.

LIDAR — це технологія дистанційного зондування, яка використовує імпульсний лазер для вимірювання відстаней. Це технологія, яка зазвичай використовується в сучасних автономних транспортних засобах.

Дослідження було опубліковано у статті (англійською). Один із дослідників також опублікував відео у Twitter, додане до цієї публікації нижче.

Дослідники провели тест, щоб перевірити, чи дійсно риба здатна орієнтуватися. Вони помістили видиму ціль у кімнаті навпроти акваріуму. Риба успішно рухалась до цілі, після кількох днів тренувань. Суб'єкт навіть міг це зробити, коли його перервали або навіть після введення помилкових цілей.

Експеримент дозволив дослідникам зробити два важливих висновки. По-перше, навігаційна здатність є універсальною, а не специфічною для навколишнього середовища – риба змогла орієнтуватись у повітряному просторі. По-друге, це показує, що золоті рибки мають когнітивну здатність вивчати складні завдання в навколишньому середовищі, зовсім не схожому на те, в якому вони розвивалися. Як знає кожен, хто намагався навчитися їздити на велосипеді або автомобілю, спочатку це складно.