Наразі сервіс вже доступний у Китаї

Yum Brands, котра володіє брендом Kentucky Fried Chicken та Pizza Hut, почала використовувати безпілотні авто-капсули Neolix для доставки їжі та напоїв. Стартап Neolix, крім того, вже випустив свої безпілотники на вулиці десятка китайських мегаполісів у рамках співробітництва з місцевими брендами.

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Маленькі харчові капсули працюють наступним чином: клієнти роблять вибір через екрани і платять за допомогою QR-коду, після чого відкриваються дверцята і клієнт отримує своє замовлення.



Не зрозуміло, що заважає комусь брати більше, ніж він замовив, але, безумовно, для цього існує якась система. Всередині капсули є секції з підігрівом та охолодженням, аби їжа залишалась гарячою, а напої – холодними.

Людини в кур’єрських робо-карах немає, однак оператор контролює ситуацію з цілим автопарком капсул Neolix віддалено.

Така безконтактна доставка неминуче отримає поширення, особливо в постпандемічному світі, однак до появи таких машинок на українських дорогах мине ще чимало часу.