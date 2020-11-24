Сейчас сервис уже доступен в Китае

Yum Brands, владеющая брендом Kentucky Fried Chicken и Pizza Hut, начала использовать беспилотные авто-капсулы Neolix для доставки еды и напитков. Стартап Neolix, кроме того, уже выпустил свои беспилотники на улицы десятка китайских мегаполисов в рамках сотрудничества с местными брендами.

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Маленькие пищевые капсулы работают следующим образом: клиенты делают заказ через экраны и платят с помощью QR-кода, после чего открываются дверцы и клиент получает свой заказ.



Непонятно, что мешает кому-то брать больше, чем он заказал, но, безусловно, для этого существует некая система. Внутри капсулы есть секции с подогревом и охлаждением, чтобы пища оставалась горячей, а напитки – холодными.

Человека в курьерских робо-карах нет, однако оператор контролирует ситуацию с целым автопарком капсул Neolix удаленно.

Такая бесконтактная доставка неизбежно получит распространение, особенно в постпандемичном мире, однако до появления таких машинок на украинских дорогах пройдет еще немало времени.