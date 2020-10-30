Разработчикам гоночных беспилотников еще есть над чем работать.

Команда Roborace SIT Acronis Autonomous потерпела досадную неудачу на старте "гонки между людьми и роботами" в первом раунде сезона Бета 1.1 – беспилотный болид въехал прямо в стену.

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Неизвестно, что привело к несчастью, но винить дорожные условия и обстоятельства не получится, поскольку машина стартовала на пустом треке без соперников вокруг и имела достаточно места для маневров.

Более того, болид SIT Acronis был не единственным беспилотником, который потерпел неудачу на гонках: у автомобиля Autonomous Racing Graz были проблемы с позиционированием, из-за чего он "потерялся" на трассе.

Забавно наблюдать, как роботизированный автомобиль делает такую ​​примитивную ошибку, но это также иллюстрирует трудности, связанные с тем, чтобы выставить болид под управлением искусственного интеллекта на настоящую гоночную трассу.

В отличие от дорожно-ориентированных беспилотников, гоночным болидам приходится ориентироваться на высокой скорости, где меньше времени для принятия решений и реагирования на опасности. Это именно то, что пытается решить инициатива Roborace – команды должны вынести полезный опыт из таких досадных моментов и усовершенствовать свои робо-пилоты, чтобы они могли соревноваться с грацией болидов с людьми за рулем.



Авария произошла на временной отметке 1:19 трансляции в Twitch. Полную запись гонки можно посмотреть здесь.