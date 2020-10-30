Розробникам гоночних безпілотників ще є над чим працювати.

Команда Roborace SIT Acronis Autonomous зазнала прикрої невдачі на самому старті “гонки між людьми та роботами” у першому раунді сезону Бета 1.1 – безпілотний болід в'їхав прямо в стіну.

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Невідомо, що призвело до нещастя, але винити дорожні умови та обставини не вийде, оскільки машина стартувала на пустому треку без суперників довкола і мала достатньо місця для маневрів.

Більше того, болід SIT Acronis був не єдиним безпілотником, який зазнав невдачі на перегонах: автомобіль Autonomous Racing Graz мав проблеми з позиціонуванням, через що він “загубився” на трасі.

Більше ніж кумедно спостерігати, як роботизований автомобіль робить таку примітивну помилку, але це також ілюструє труднощі, пов’язані з тим, щоб виставити олід під керуванням штучного інтелекту на справжню гоночну трасу.

На відміну від дорожньо-орієнтованих безпілотників, гоночним болідам доводиться орієнтуватися на високій швидкості, де менше часу для прийняття рішень та реагування на небезпеки. Це саме те, що намагається вирішити ініціатива Roborace – команди повинні винести корисний досвід з таких прикрих моментів і вдосконалити свої робо-пілоти, аби вони могли змагатись із грацією болідів з людьми за кермом.



Аварія трапилась на часовій відмітці 1:19 трансляції у Twitch. Повний запис гонки можна подивитись тут.