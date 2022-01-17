Есть немало шуток, которые обыгрывают примитивность мозга золотых рыбок, но даже ее крохотной активности хватает, чтобы выехать на прогулку по улице в своем аквариуме.

Аквариум на едущем колесе, куда захочет рыбка – что дальше? Пробки из колесных дронов доставки, аквариумов на прогулке, рабочих единорогов и дроидов для выгула собак? Будем надеяться, что нет. По крайней мере, пока золотые рыбки не станут получать водительские удостоверения.

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К счастью, студенты университета Бен-Гуриона из Израиля дали возможность рыбке прокатиться в своем аквариуме не ради равноправия на дороге. Конечная цель их разработки – создать транспорт для людей с недостатками двигательного аппарата.

Под "водением" в заголовке подразумевалось, что движения золотой рыбки превращаются в векторы движения для ее "автомобиля", которым является аквариум на моторизованном шасси. Перемещение рыбы фиксировалось верхней системой LIDAR, компьютером и камерой, направленной вниз.

LIDAR – это технология дистанционного зондирования, использующая импульсный лазер для измерения расстояний. Это технология, обычно используемая в современных автономных транспортных средствах.

Исследование было опубликовано в статье (на английском). Один из исследователей также опубликовал видео в Twitter, добавленное в эту публикацию ниже.

Исследователи провели тест, чтобы проверить, действительно ли рыба способна ориентироваться. Они поместили видимую цель в комнате напротив аквариума. Рыба успешно двигалась к цели, после нескольких дней тренировок. Субъект даже мог это сделать, когда его прервали или даже после введения ошибочных целей.

Эксперимент позволил исследователям сделать два важных вывода. Во-первых, навигационная способность универсальна, а не специфична для окружающей среды – рыба смогла ориентироваться в воздушном пространстве. Во-вторых, это показывает, что золотые рыбки обладают когнитивной способностью изучать сложные задачи в окружающей среде, совсем не похожей на то, в какой они развивались. Как знает каждый, кто пытался научиться ездить на велосипеде или автомобиле, поначалу это сложно.