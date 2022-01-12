Южнокорейский бренд представил пару концептов с общим названием M.Vision, которые имеют немало технических особенностей и продуманную конструкцию.

На выставке потребительской электроники CES 2022 в Лас-Вегасе компания Hyundai представила огромную экспозицию роботехники и того, что она называет “вещи за пределами воображения и ограничений”. В частности, несколько интересных транспортных капсул.

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Хотя кроссоверы сегодня все еще наиболее популярный класс автомобилей, автопроизводители смело смотрят в будущее и все как один разрабатывают транспортные капсулы разных форм и форматов. В компании Hyundai за это отвечает подразделение Mobis, которое регулярно выдает концепты таких транспортных средств. Mobis также тесно сотрудничает с подразделением Hyundai Robotics, создавая нечто среднее между гаджетом и средством передвижения. В состав последнего подразделения входит и компания Boston Dynamics, которую южнокорейский гигант приобрел летом этого года. Собственно, Hyundai также подготовил свой проект для CES 2022 – очиститель воздуха, сделанный из деталей электрокара Ioniq 5.

Посетители выставки могли познакомиться с робо-псом Spot, человекоподобным роботом Atlas, медицинскими, логистическими и сервисными дроидами и транспортными средствами. Нашлось место и для нескольких персональных (пассажирских) средств передвижения.

Фото: экспозиция роботов Hyundai на CES 2022 / Hyundai

Hyundai M.Vision Pop и M.Vision 2GO – транспортные капсулы с водородной силовой установкой. Версия Pop предназначается для пассажиров, а 2GO – для коммерческого использования. Главная особенность концептов заключается в колесах, способных поворачиваться под углом 90 градусов. Такая особенность конструкции позволяет машинам изменять траекторию движения под прямым углом и разворачиваться на месте, что очень удобно на тесных городских улицах.

Фото: концепты Hyundai M.Vision Pop и M.Vision 2GO / Hyundai

Новые концепты присоединились к предыдущим исследованиям на эту тему – прототипам M.Vision S и M.Vision X. Технические принципы концептов серии M.Vision компания Hyundai планирует реализовать в серийном шасси в 2023 году. А с 2025 года производитель рассчитывает начать оборудовать такие машины системой автономного вождения.

M.Vision Pop



M.Vision 2GO



M.Vision S

M.Vision Х

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