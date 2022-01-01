Вместо того чтобы отправить более ненужный предсерийный образец электрокара на утилизацию, в Hyundai нашли для него лучшую долю.

Hyundai разбирается во вторичном использовании материалов. Уже несколько лет подряд южнокорейский автопроизводитель выпускает модную одежду из отходов автопроизводства, а в своих автомобилях использует отделку из вторичных материалов. Отработанным аккумуляторам своих электрокаров в Hyundai также уже нашли применение. А теперь решили дать вторую жизнь ненужному прототипу.

Также интересно: Новогодние видео от автопроизводителей

Перед запуском новой модели в серийное производство автопроизводители строят несколько экземпляров для финального тестирования, краш-тестов и окончательных настроек. Если какие-то из этих машин выживают, в лучшем случае, их отправляют в музей, но обычно отправляют в утиль. Даже если речь идет об уничтожении чрезвычайно дорогих автомобилей, как Rimac Nevera. Однако судьба одного из предсерийных прототипов Hyundai Ioniq 5 совсем другая.

Южнокорейский бренд решил отдать электрический кросс-хэтч инженерам, которые разобрали его до последнего винтика и использовали отдельные детали для трансформации автомобиля в очиститель воздуха. Рекламный ролик получил красноречивое название “Перерождение” и прекрасно демонстрирует главную идею автопроизводителя с максимальным сокращением количества отходов.