Хорватский автопроизводитель тестирует уже третью, финальную, серию прототипов своего гиперкара; осталось провести несколько краш-тестов для омологации автомобиля и можно запускать производство. Основатель компании решил, что автомобиль стоимостью 2 миллиона евро не должен пропадать даром, поэтому "сделал из Nevera то, на что никогда бы не решился при других условиях".

Основатель и руководитель Rimac Мате Римац лично сел за руль прототипа №16 и хорошенько макнул его в грязь на бездорожье, перед тем как отправить гиперкар в лабораторию на фронтальный краш-тест.

Смотрите также Видео: попытка завести двигатель Ford 1929 года выпуска, который почти столетие стоял в лесу

Концепт Rimac C_Two дебютировал в 2018 году. Это был прототип первой серии, скорее демонстрационный автомобиль, шоу-кар. Затем была вторая серия ездовых прототипов, на которой проверялась и настраивалась работа всех систем. Наконец, последняя третья серия представляет собой предсерийные образцы автомобиля, завершенного на 95%. Таких машин было собрано 16. Мы уже видели раньше, как они разбиваются в краш-тестах. Вместе с запуском финальной серии прототипов Rimac объявил, что серийный автомобиль будет называться Nevera.

И вот теперь один из электрических гиперкаров Nevera, на котором уже успели покататься клиенты, журналисты и инвесторы Rimac, готов отправиться на фронтальный краш-тест. Хотя он немного послужил производителю, уничтожать такой красивый, мощный и дорогой автомобиль – очень обидно. Напомним, Nevera оснащен силовой установкой мощностью под две тысячи лошадиных сил и способен ускоряться до первой сотни на спидометре за 1,85 секунду. А стоить покупателям минимум 2 миллиона евро. По крайней мере теперь они будут знать, что произойдет с их электрогиперкарами на бездорожье. Да и Мате Римац остался довольным катанием, а значит Nevera пропадет уже не даром.