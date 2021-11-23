Хорватський автовиробник тестує вже третю, фінальну, серію прототипів свого гіперкара; залишилось провести кілька краш-тестів для омологації автомобіля і можна запускати виробництво. Засновник компанії вирішив, що автомобіль вартістю 2 мільйони євро не повинен пропадати задарма, тож "зробив з Nevera те, на що ніколи б не зважився за інших умов".

Засновник та керівник Rimac Мате Рімац особисто сів за кермо прототипа №16 та добряче вмокнув його у бруд на бездоріжжі, перед тим як відправити гіперкар до лабораторії на фронтальний краш-тест.

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Концепт Rimac C_Two дебютував у 2018 році. Це був прототип першої серії, скоріше демонстраційний автомобіль, шоу-кар. Потім була друга серія їздових прототипів, на якій перевірялась та налаштовувалась робота усіх систем. Нарешті, остання третя серія являє собою передсерійні зразки автомобіля, завершеного на 95%. Таких машин було зібрано 16. Ми вже бачили раніше як вони розбиваються у краш-тестах. Разом із запуском фінальної серії прототипів Rimac оголосив, що серійний автомобіль називатиметься Nevera.

І от тепер один з електричних гіперкарів Nevera, на якому вже встигли покататись клієнти, журналісти та інвестори Rimac, готовий відправитись на фронтальний краш-тест. Хоча він трохи послужив виробнику, знищувати такий гарний, потужний і дорогий автомобіль – дуже прикро. Нагадаємо, Nevera оснащений силовою установкою потужністю під дві тисячі кінських сил та здатен прискорюватись до першої сотні на спідометрі за 1,85 секунди. А коштуватиме покупцям щонайменше 2 мільйони євро. Принаймні тепер вони будуть знати, що станеться з їхніми електрогіперкарами на бездоріжжі. Та й Мате Рімац залишився задоволеним катанням, а отже Nevera пропаде вже не задарма.