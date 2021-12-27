Мы просмотрели каналы всех автопроизводителей в YouTube, чтобы найти несколько тематических видео от Audi, BMW, Mercedes-Benz, Chevrolet, Tesla, Lamborghini и Toyota. Приятного просмотра.

Рождество и новый год – это семейные праздники. Но это тоже прекрасное время для разумного маркетинга. Не все бренды проявили свою креативность и показали, как они видят праздник в своей версии. Прежде всего, мы проверили канал Hyundai – единственного производителя, у которого Санта есть круглый год, но праздничного Santa Fe там не нашли. Зато есть кое-что интересное от нескольких других брендов. Лучше всего мы приберегли к концу.

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"Неожиданные эмоции – это больше, чем просто подарок", – провозглашает Lamborghini. Хорошая мысль, хотя "неожиданный" сюжетный поворот в конце видео оставляет, скорее, привкус разочарования. Возможно, не самая лучшая иллюстрация мысли.

Итальянский бренд Ferrari не присоединился к праздничной рекламе, но представил свой Официальный список лучших фильмов, в которых показывают их модели, например Ford против Ferrari, Rush (Гонка) и многие классики.

"Куда бы ни привел вас этот год, наслаждайтесь праздниками", – говорит баварский автопроизводитель. BMW задействовал в своем праздничном ролике несколько известных имен, в том числе актера Кристофа Вальца, а также камео из Supercar Blondie.

Олени Санта Клауса – это парк внедорожников Mercedes-Benz в рождественской рекламе немецкого бренда, а санки – спортивный Mercedes-AMG GT 63. Госпожа Клаус передвигается на красном "Гелике", чтобы спасти Рождество для одной маленькой девочки и привезти ей подарок.



Audi показала нам ультрасовременного Санту, похожего на супергероя и имеющего персонального ассистента, вместо госпожи Клаус. "Добро пожаловать в будущее", говорит он, показывая новые санки – электрический Audi RS e-tron GT.



Toyota предлагает "делиться радостью" в своем анимационном ролике.

Американский бренд Lincoln показал видео о рождественском чуде – снег в теплом месте и предложил мечтать о невозможном.



Tesla устроила световое SEXY-шоу под рождественскую музыку. Для его реализации потребовалось выстроить рядом все модели из линейки марки в определенном порядке (буквы названий моделей и цифра "3" выстроились в надпись S3XY, то есть SEXY), а также последняя версия программного обеспечения V11.0 Software Update.

Эмоциональный рекламный ролик Chevrolet достаточно длинный, но достойный просмотра. Он рассказывает трогательную историю, основанную на реальных событиях.