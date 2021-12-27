Ми переглянули канали усіх автовиробників у YouTube, щоб знайти лише кілька тематичних відео від Audi, BMW, Mercedes-Benz, Chevrolet, Tesla, Lamborghini та Toyota. Приємного перегляду.

Різдво та новий рік – це сімейні свята. Але це також чудовий час для розумного маркетингу. Не всі бренди проявили свою креативність і показали нам, як вони бачать свято у своїй версії. Перш за все ми перевірили канал Hyundai – єдиного виробника, у якого Санта є цілий рік, але святкового Santa Fe там не знайшли. Зате є дещо цікаве від кількох інших брендів. Найкраще ми приберегли на кінець.

Дивіться також: Повнопривідний Range Rover Sport на зимових шинах осоромився на засніженому схилі: відео

“Несподівані емоції – це більше, ніж просто подарунок”, – проголошує Lamborghini. Гарна думка, хоча, “несподіваний” сюжетний поворот в кінці відео залишає, скоріше, присмак розчарування. Можливо, не найкраща ілюстрація думки.



Італійський бренд Ferrari не приєднався до святкової реклами, але представив свій Офіційний список кращих фільмів, у яких показують їхні моделі, як-от “Ford проти Ferrari”, Rush (“Гонка”) та багато класики.

“Куди б не привів вас цей рік, насолоджуйтесь святами”, – каже баварський автовиробник. BMW задіяв у своєму святковому ролику кілька відомих імен, зокрема актора Крістофа Вальца, а також камео з Supercar Blondie.



Олені Санта Клауса — це парк позашляховиків Mercedes-Benz у різдвяній рекламі німецького бренду, а санчата – спортивний Mercedes-AMG GT 63. Пані Клаус пересувається на червоному “Геліку”, щоб врятувати Різдво для однієї маленької дівчинки та привезти їй подарунок.



Audi показала нам ультрасучасного Санту, що скидається на супергероя і має персонального асистента, замість пані Клаус. “Ласкаво просимо в майбутнє”, каже він, показуючи нові санчата – електричний Audi RS e-tron GT.



Toyota пропонує “ділитись радістю” у своєму анімаційному ролику.



Американський бренд Lincoln показав відео про різдвяне диво – сніг у теплій місцині та запропонував “мріяти про неможливе”.



Tesla влаштувала світлове SEXY-шоу під різдвяну музику. Для його реалізації знадобилось вишикувати поруч усі моделі з лінійки марки в певному порядку (літери назв моделей та цифра “3” вишикувались у напис S3XY, тобто SEXY), а також остання версія програмного забезпечення V11.0 Software Update.



Емоційний рекламний ролик Chevrolet досить довгий, але вартий перегляду. Він розповідає зворушливу історію, засновану на реальних подіях.