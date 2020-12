Андроиды и четвероногие работы американской фирмы сыграют свою роль в развитии компании Hyundai, поскольку последняя теперь владеет 80% Boston Dynamics.

В начале этого месяца стало известно, что Hyundai выкупит значительную долю самого успешного разработчика роботов в мире – компании Boston Dynamics. Похоже приход новых владельцев в компании отметили шумной вечеринкой с зажигательными танцами, на которую пришли не только сотрудники компании, но и их творения.

Мы уже видели сольное танцевальное выступление робощенка по имени Spot под композицию Бруно Марса Uptown Funk, паркур в исполнении андроида Atlas и другие удивительные вещи, которым научили своих роботов разработчики из Boston Dynamics. И их работы продолжают поражать новыми способностями.

На этот раз можем увидеть зажигательные танцы под композицию The Contours "Do You Love Me?”. Музыкальное сопровождение подобрано идеально, поскольку в песне парень спрашивает у девушки, которая ему отказала, любит ли она его теперь, когда он научился танцевать.

Плавность и свобода движений роботов в этих танцах действительно поражает и демонстрирует значительный прогресс по сравнению с возможностями механических созданий еще три-четыре года назад, как можно убедиться, просмотрев старые видео на канале Boston Dynamics. Возможно, через несколько лет подобные танцы будут доступны и шагающим машинам Hyundai, ведь корейский концерн стал новым владельцем Boston Dynamics.