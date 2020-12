Андроїди та чотирилапі роботи американської фірми зіграють свою роль у розвитку компанії Hyundai, оскільки остання тепер володіє 80% Boston Dynamics.

На початку цього місяця стало відомо, що Hyundai викупить значну частку найуспішнішого розробника роботів у світі – компанію Boston Dynamics. Схоже прихід нових власників у компанії відмітили гучною вечіркою із запальними танцями, на яку завітали не лише працівники компанії, а й їхні творіння.

Ми вже бачили сольний танцювальний виступ робо-песика на ім’я Spot під композицію Бруно Марса Uptown Funk, паркур у виконанні андроїда Atlas та інші дивовижні речі, яким навчили своїх роботів розробники з Boston Dynamics. І їхні роботи продовжують вражати новими здібностями.

Цього разу маємо змогу побачити запальні танці під композицію The Contours "Do You Love Me?". Музичний супровід підібраний ідеально, оскільки у пісні хлопець запитує у дівчини, яка йому відмовила, чи любить вона його тепер, коли він навчився танцювати.

Плавність та свобода рухів роботів у цих танцях справді вражає і демонструє значний прогрес, порівняно з можливостями механічних створінь ще три-чотири роки тому, як можна переконатись, переглянувши старіші відео на каналі Boston Dynamics. Можливо, за кілька років подібні танці будуть доступні й крокуючим машинам Hyundai, адже корейський концерн став новим власником Boston Dynamics.