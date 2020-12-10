Вартість угоди – майже мільярд доларів.

Виробника роботів Boston Dynamics може купити південнокорейський концерн Hyundai Motor Co, повідомляють в Bloomberg. Також названа сума, яку може заплатити корейський автовиробник – 921 мільйон доларів.

Інженерна компанія Boston Dynamics, що спеціалізується в робототехніці, була заснована Марком Райбертом і групою інженерів Массачусетського технологічного інституту в 1992 році. В кінці 2013 року компанію викупив Google, а в 2017 перекупив найбільший японський IT-інвестор SoftBank. До 2020 року Boston Dynamics випустив вісім моделей роботів, включаючи антропоморфного робота Atlas.

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Бостонський розробник став дуже популярним завдяки відеороликам, які набирають мільйони переглядів. За останній час Boston Dynamics вдалося продати 400 роботів, що принесло компанії більше 30 мільйонів доларів.

Водночас, у Hyundai є власний підрозділ, який займається розробкою промислових роботів. Наприклад, в минулому році компанія представила концепт безпілотного Elevate - він може крокувати, їздити і дертися по стінах. Його основне призначення - роботи на місцях великих природних та техногенних катастроф.

Зовні Elevate нагадує "робопса" Boston Dynamics, який, зокрема, використовували для пошуку раніше невідомих територій з радіоактивним забрудненням в Чорнобилі.

Нагадаємо, що робопси Boston Dynamics потягли вантажівку.