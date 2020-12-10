Стоимость сделки – почти миллиард долларов.

Производителя роботов Boston Dynamics может купить южнокорейский концерн Hyundai Motor Co, сообщают в Bloomberg. Также названа сумма, которую может заплатить корейский автопроизводитель – 921 миллион долларов.

Инженерная компания Boston Dynamics, специализирующаяся в робототехнике, была основана Марком Райбертом и группой инженеров Массачусетского технологического института в 1992 году. В конце 2013 года компанию выкупил Google, а в 2017 перекупил крупнейший японский IT-инвестор SoftBank. К 2020 году Boston Dynamics выпустил восемь моделей роботов, включая антропоморфного робота Atlas.

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Бостонский разработчик стал очень популярным благодаря видеороликам, которые набирают миллионы просмотров. За последнее время Boston Dynamics удалось продать 400 роботов, что принесло компании более 30 миллионов долларов.

В то же время, у Hyundai есть собственное подразделение, которое занимается разработкой промышленных роботов. Например, в прошлом году компания представила концепт беспилотного Elevate – он может шагать, ездить и карабкаться по стенам. Его основное назначение – работы на местах крупных природных и техногенных катастроф.

Внешне Elevate напоминает "робопса" Boston Dynamics, который, в частности, использовали для поиска ранее неизвестных территорий с радиоактивным загрязнением в Чернобыле.

Напомним, что робопсы Boston Dynamics потащили грузовик.