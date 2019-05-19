Американская компания, которая занимается разработкой и созданием роботов Boston Dynamics опубликовала видео, на котором 10 роботов размером с среднюю собаку тянут грузовик.

Понятно, что грузовик был на нейтрале, но при этом работы под названием SpotMini уверенно тянули ее даже под небольшую горку.

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Это событие посвятили началу серийного производства роботов, и скоро они появятся в продаже.



Boston Dynamics

Понятно SpotMini умеют значительно больше, чем просто таскать грузовики. Они способны брать определенные предметы, подниматься по лестнице, переносить грузы, работать в труднодоступных местах и даже танцевать.



Роботы тянут грузовик

С другой стороны это видео демонстрирует, как скоро искусственный интеллект станет частью нашего быта в новом масштабе. И может уже скоро, чтобы вытащить ваше авто из снега или грязи, не придется вызывать трактор.

Видео про робобуксир Boston Dynamics:

Напомним, что робот-полийцейский будет штрафовать водителя вместо "живого" копа.