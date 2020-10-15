К сожалению (или, скорее, к счастью) увидеть его за делом пока не довелось.

Как ни странно, привод у него не электрический: гусеничный дрон двигает 36-сильный дизельный двигатель, способный работать в течение 20 часов на полном баке горючего.

Пожарные в Лос-Анджелесе недавно получили RS3, но это не спортивная версия Audi с пятицилиндровым мотором и полным приводом Quattro. Это роботизированный автомобиль с дистанционным управлением, похожий на миниатюрный танк. Он был разработан для выполнения работ в опасных ситуациях на пожарах.

Разработанный Howe и Howe Technologies, Thermite RS3 представлен как первый робот в мире, построенный специально для борьбы с пожарами. Он ездит на гусеницах с резиновыми траками промышленного класса, может похвастаться радиусом действия в 500 метров, низким центром тяжести для превосходной устойчивости и способностью прокачивать до 9,5 тонн воды в минуту. Он также оснащен лебедкой на 3,6 тонны.

Мощность для Thermite RS3 обеспечивается 1,6-литровым трехцилиндровым промышленным дизельным двигателем с водяным охлаждением от Yanmar. Он развивает 36,8 лошадиных сил, предлагает 20 часов работы, а максимальная скорость работа с ним – около 13 км/ч.

Робот управляется дистанционно, а встроенные камеры высокой четкости дают оператору четкий обзор окружающей среды, чтобы маневрировать им вокруг препятствий.

RS3 будут использовать, помимо прочего, для спасения из пожаров крупных животных.

Роботы дорогие, и Thermite RS3 не является исключением. Сообщается, что он стоит 278 тысяч долларов. В пожарном департаменте Лос-Анджелеса объяснили, что смогли приобрести робота, благодаря щедрому пожертвованию.