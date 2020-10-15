На жаль (чи, радше, на щастя) побачити його за справою поки не довелось.

Як не дивно, привід у нього не електричний: гусеничний дрон рухає 36-сильний дизельний двигун, здатний працювати протягом 20 годин на повному баку пального.

Пожежники в Лос-Анджелесі нещодавно отримали RS3, але це не спортивна версія Audi з п'ятициліндровим мотором і повним приводом Quattro. Це робототехнічний автомобіль з дистанційним управлінням, схожий на мініатюрний танк. Він був розроблений для виконання робіт у небезпечних ситуаціях на пожежах.

Розроблений компаніями Howe і Howe Technologies, Thermite RS3 представлений, як перший робот у світі, побудований спеціально для боротьби з пожежами. Він їздить на гусеницях з гумовими траками промислового класу, може похвалитися радіусом дії у 500 метрів, низьким центром ваги для чудової стійкості та здатністю прокачувати до 9,5 тонн води на хвилину. Він також оснащений лебідкою на 3,6 тонни.

Потужність для Thermite RS3 забезпечується 1,6-літровим трициліндровим промисловим дизельним двигуном з водяним охолодженням від Yanmar. Він розвиває 36,8 кінських сил, пропонує 20 годин роботи, а максимальна швидкість робота з ним – близько 13 км/год.

Робот управляється дистанційно, а вбудовані камери високої чіткості дають оператору чіткий огляд навколишнього середовища, щоб маневрувати ним навколо перешкод.

RS3 використовуватимуть, крім іншого, для порятунку з пожеж великих тварин.

Роботи дорогі, і Thermite RS3 не є винятком. Як повідомляється, він коштує 278 000 доларів. У пожежному департаменті Лос-Анджелеса пояснили, що змогли придбати робота, завдяки щедрому пожертвуванню.