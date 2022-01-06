Южнокорейский техногигант LG не делал никаких заявлений о желании стать автопроизводителем, лишь продемонстрировал собственные разработки для автомобильного сектора.

Финансово-промышленная группа LG Group включает широкий спектр компаний в сфере электроники, нефтехимии и машиностроения. Наиболее известная компания LG Electronics выпускает бытовую технику, однако в структуре группы есть и компании, имеющие непосредственное отношение к автомобилестроению – LG Chem выпускает тяговые батареи для электромобилей, другие подразделения создают программное обеспечение для электроники, бортовые видеокамеры, солнечные панели для дома, которые могут работать в системе питания электромобиля. Концепт Vision Omnipod демонстрирует все сегодняшние возможности LG для автомобильной сферы ближайшего будущего. Времени, когда беспилотные транспортные капсулы займут свое место на дорогах.

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В отличие от Sony, группа LG вроде бы не собирается выпускать электромобили, хотя фактически уже производит значительную часть компонентов для них. И некоторых очень дефицитных сегодня компонентов – микрочипов. Значительные запасы этих деталей у компании Toyota позволили ей показать отличные результаты работы в 2021 году, в частности в США японский бренд впервые за 90 лет обогнал по продажам концерн General Motors.

В любом случае, Omnipod разработан как концепт, призванный стереть грань между домом и автомобилем. Его внешний дизайн приближается к форме фургона, но он все еще очень четко выглядит как капсула. У него есть колеса, оптика, окна и даже, кажется, есть водительское сиденье (перед ним заметный выступ, в котором может прятаться руль), но LG не обнародовала никаких характеристик для Omnipod.

Фото: концепт LG Vision Omnipod / LG

В капсуле LG есть встроенная бытовая техника производителя: холодильник, диспенсеры для напитков ТВ-панели различных форматов. А еще виртуальная помощница Reah, готовая помочь практически с любым вопросом, благодаря сервисам беспроводной связи и цифровому интеллекту, разработанному в лабораториях LG.