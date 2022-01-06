Південнокорейський техногігант LG не робив жодних заяв про бажання стати автовиробником, лише продемонстрував власні розробки для автомобільного сектору.

Фінансово-промислова група LG Group включає широкий спектр компаній у сфері електроніки, нафтохімії та машинобудування. Найбільш знана компанія LG Electronics випускає побутову техніку, однак у структурі групи є й компанії, що мають безпосередній стосунок до автомобілебудування – LG Chem випускає тягові батареї для електромобілів, інші підрозділи створюють програмне забезпечення для електроніки, бортові відеокамери, сонячні панелі для дому, які можуть працювати у системі живлення електромобіля. Концепт Vision Omnipod демонструє усі сьогоднішні можливості LG для автомобільної сфери найближчого майбутнього. Часу, коли безпілотні транспортні капсули займуть своє місце на дорогах.

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На відміну від Sony, група LG, начебто, не збирається випускати електромобілі, хоча фактично вже виробляє значну частину компонентів для них. І деяких дуже дефіцитних сьогодні компонентів – мікрочіпів. Значні запаси цих деталей у компанії Toyota дозволили їй показати відмінні результати роботи у 2021 році, зокрема у США японський бренд вперше за 90 років обігнав за продажами концерн General Motors.

У будь-якому разі, Omnipod розроблений як концепт, покликаний стерти межу між будинком і автомобілем. Його зовнішній дизайн наближається до форми фургона, але він все ще дуже чітко виглядає як капсула. У нього є колеса, оптика, вікна і навіть, здається, є водійське сидіння (перед ним помітний виступ, в якому може ховатись кермо), але LG не оприлюднила жодних характеристик для Omnipod.

Фото: концепт LG Vision Omnipod / LG

Капсула LG має вбудовану побутову техніку виробника: холодильник, диспенсери для напоїв ТВ-панелі різних форматів. А ще віртуальну помічницю Reah, ладну допомогти практично з будь-яким питанням, завдяки сервісам бездротового зв’язку та цифровому інтелекту, розробленому в лабораторіях LG.