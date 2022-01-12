Південнокорейський бренд представив пару концептів зі спільною назвою M.Vision, які мають чимало технічних особливостей та продуману конструкцію.

На виставку споживчої електроніки CES 2022 у Лас-Вегасі компанія Hyundai величезну експозицію роботехніки та того, що вона називає “речі за межами уяви та обмежень”. Зокрема, кілька цікавих транспортних капсул.

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Хоча кросовери сьогодні все ще найбільш популярний клас автомобілів, автовиробники сміливо дивляться у майбутнє і всі як один розробляють транспортні капсули різних форм та форматів. У компанії Hyundai за це відповідає підрозділ Mobis, який регулярно видає концепти таких транспортних засобів. Mobis також тісно співпрацює з підрозділом Hyundai Robotics, створюючи щось середнє між гаджетом та засобом пересування. До складу останнього підрозділу входить і компанія Boston Dynamics, яку південнокорейський гігант придбав влітку цього року. Власне, Hyundai також підготував свій проєкт для CES 2022 – очищувач повітря, зроблений з деталей електрокара Ioniq 5.

Відвідувачі виставки могли познайомитись із робо-псом Spot, людиноподібним роботом Atlas, медичними, логістичними та сервісними дроїдами та транспортними засобами. Знайшлось місце і для кількох персональних (пасажирських) засобів пересування.

Фото: експозиція роботів Hyundai на CES 2022 / Hyundai

Hyundai M.Vision Pop та M.Vision 2GO – транспортні капсули з водневою силовою установкою. Версія Pop призначається для пасажирів, а 2GO – для комерційного використання. Головна особливість концептів полягає у колесах, здатних повертатися під кутом 90 градусів. Така особливість конструкції дозволяє машинам змінювати траєкторію руху під прямим кутом та розвертатися на місці, що дуже зручно на тісних міських вулицях.

Фото: концепти Hyundai M.Vision Pop та M.Vision 2GO / Hyundai

Нові концепти приєднались до попередніх досліджень на цю тему – прототипів M.Vision S та M.Vision X. Технічні принципи концептів серії M.Vision компанія Hyundai планує реалізувати у серійному шасі у 2023 році. А з 2025 року виробних розраховує почати обладнувати такі машини системою автономного водіння.

M.Vision Pop



M.Vision 2GO



M.Vision S

M.Vision Х

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