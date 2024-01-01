Унікальний концепт-кар від Ford згорів у Монтереї

Як повідомляє Motor1, компанія Scott Grundfor, якій належав концепт, власному Instagram опублікувала серію фотографій, на яких видно пошкодження. На кадрах помітно, що від авто не лишилось нічого, окрім основної рами.

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У дописі представники компанії підтвердили, що унікальний концепт-кар був втрачений, адже не підлягає відновленню. «З глибоким сумом і важким серцем ми втратили наш прототип Ford Ghia Probe I 1979 року в результаті аварії на шосе після того, як ми показали автомобіль на Pebble Beach Concours d'Elegance. Ми — сімейна компанія, і таке відчуття, що сьогодні ми втратили члена нашої родини», — йдеться в заяві Scott Grundfor.

«Нам назавжди пощастило бути частиною історії цього автомобіля, якою б трагічною не була ця подія, і ми привеземо залишки автомобіля додому в Арройо-Гранде, щоб автомобіль міг залишитися поряд із прототипами Ghia/Ford у нашій колекції», — додали представники компанії.

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Відео з пожежею нещодавно з’явилось в мережі Tik Tok. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Ford Probe I від Ghia є одним із кількох концептів Probe, створених з 1979 по 1985 роки, розроблених для демонстрації передових технологій у сфері аеродинаміки.

Концепт-кар не був макетом, адже мав 2,3-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, який приводив у рух задні колеса. Всередині концептуальний Probe I мав деталізований інтер’єр, з передовими технологіями 1980-х років. Орієнтовна вартість концепту оцінювалась у 10 мільйонів доларів.