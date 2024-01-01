Уникальный концепт-кар от Ford сгорел в Монтерее

Как сообщает Motor1, компания Scott Grundfor, которой принадлежал концепт, собственном Instagram опубликовала серию фотографий, на которых видны повреждения. На кадрах заметно, что от авто не осталось ничего, кроме основной рамы.

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В заметке представители компании подтвердили, что уникальный концепт-кар был потерян, ведь не подлежит восстановлению. "С глубокой печалью и тяжелым сердцем мы потеряли наш прототип Ford Ghia Probe I 1979 года в результате аварии на шоссе после того, как мы показали автомобиль на Pebble Beach Concours d'Elegance. Мы - семейная компания, и такое ощущение, что сегодня мы потеряли члена нашей семьи", - говорится в заявлении Scott Grundfor.

"Нам навсегда повезло быть частью истории этого автомобиля, каким бы трагическим ни было это событие, и мы привезем остатки автомобиля домой в Арройо-Гранде, чтобы автомобиль мог остаться рядом с прототипами Ghia/Ford в нашей коллекции", — добавили представители компании.

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Видео с пожаром недавно появилось в сети Tik Tok. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Ford Probe I от Ghia является одним из нескольких концептов Probe, созданных с 1979 по 1985 годы, разработанных для демонстрации передовых технологий в области аэродинамики.

Концепт-кар не был макетом, ведь имел 2,3-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который приводил в движение задние колеса. Внутри концептуальный Probe I имел детализированный интерьер, с передовыми технологиями 1980-х годов. Ориентировочная стоимость концепта оценивалась в 10 миллионов долларов.