Броневиков Roshel на базе Ford F-550 будет больше

Канадская компания Roshel использует шасси Ford F-550 в качестве основы для своей главной серии бронетранспортеров Senator MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected).

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Именно поэтому владелец Roshel Роман Шимонов посетил офис Ford, где представил последнюю модификацию бронированного автомобиля Senator MRAP, а также обсудил текущие и будущие проекты, направленные на повышение производственных возможностей в поддержку программ правительства США и НАТО.

Новейшая версия броневика Senator на фоне штаб-квартиры Ford. Фото: Roshel

Как сообщает Army Recognition, Roshel использует платформу автомобиля Ford, которая затем модифицируется и бронируется в соответствии с конкретными требованиями заказчиков. Произведенные транспортные средства отвечают требованиям различных оборонных задач и операций по безопасности.

Вот так выглядит гражданская версия Ford F-550. Фото: Ford

Ford F-550 как нельзя лучше подошел для канадских броневиков, поскольку его прочное шасси можно оснастить различными типами корпусов и аксессуаров.

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Серия Roshel Senator на этой платформе уже имеет признание в различных сферах применения, начиная от защиты астронавтов во время подготовки испытательного полета Crew Dragon Demo-2 и заканчивая широким использованием в Украине по программе пакетов военной помощи.

До июля 2023 года Вооруженным Силам Украины было передано 550 Senator, с последующими поставками до октября 2023 года общее количество достигло 750 единиц, а до декабря 2023 года – 1000.

А это та же платформа, но уже в ливрее Senator от Roshel. Фото Roshel

Roshel сейчас производит примерно 140 бронированных машин Senator в месяц. Увеличение производства поддерживается расширенными мощностями в Канаде с дополнительными планами по дальнейшему увеличению производства путем открытия нового завода в Украине.

В ближайшей перспективе ожидается увеличение объемов выпуска "Сенаторов". Партнерство Roshel с Ford Motor Company переросло во взаимовыгодное сотрудничество, гарантирующее соответствие производимых транспортных средств требованиям различных оборонных операций.

Нынешняя версия Senator MRAP уже прошла испытания войной в Украине, откуда к обоим производителям идут одобрительные отзывы о машине. Украинским армейцам понравился автомобиль из легких композитных материалов, усовершенствованная тепловая и акустическая изоляция и V-образный корпус, разработанный для обеспечения баллистической защиты на 360° в соответствии со стандартами STANAG 4569 уровня 2a/2b.

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Полноприводный (4WD) автомобиль в надежных для фронтовых условий шинах Run-Flat имеет базовый 6,7-литровый турбодизельный двигатель в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, выдающий 330 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента.

Автомобиль вмещает до 10 пассажиров, способен брать от 1200 до 2000 кг груза и держит запас хода на одной заправке (257 л) до 800 км.