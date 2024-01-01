Бронемашины Roshel ремонтируют в Украине, на очереди - производство

По словам Романа Шимонова, компания уже имеет несколько мастерских по всей Украине. Там предоставляют услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей. Кроме того, Шимонов заявил, что Roshel намерен начать производство бронетехники в Украине.

"Мы на завершающей стадии планируем локализовать часть нашего производства в Украине", – уточнил Шимонов.

Есть и другие наработки на пути усовершенствования машин. Исключительная производительность канадских автомобилей в Украине значительно повысила авторитет производителя, что привело к запросам из нескольких стран-пожертвователей. Всего завод еще в конце прошлого года поставил Киеву более 1000 единиц "Сенаторов".

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Решающим моментом для Roshel стало создание специальной команды для анализа, регистрации и решения любых неисправностей или необходимых усовершенствований в автомобилях: суровые реалии войны в Украине требовали адаптации и разработчики постоянно оптимизировали и совершенствовали транспортные средства, чтобы противостоять восходящим угрозам.

Благодаря большим партиям заявок и тиражей для поставок в Украину удалось не только оптимизировать производство, нарастить темпы выпуска, но уменьшить стоимость машин. Скажем, в прошлогоднем пакете канадского правительства на 200 единиц бронетранспортеров Senator для Украины каждый автомобиль обошелся в 460 000 долларов, общая стоимость достигла 92 млн долларов. Два года назад сообщалось о ценнике в 500 000 долларов. Тот контракт был досрочно выполнен и доставлен в Украину.

Вообще цена за единицу сейчас остается относительно стабильной, несмотря на дальнейшие усилия по снижению затрат в производстве. Не случайно Госдепартамент США выбрал Roshel единственным поставщиком MRAP в Украину.

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Есть еще одна интересная новость. По словам Романа Шимонова, на заводе Roshel в Канаде работают более 200 украинских беженцев. Они уже получили уникальный опыт работы. Многие из них стремятся вернуться в Украину и продолжить производство продукции Roshel в своей стране, способствуя развитию украинской экономики и усиливая там операционное присутствие компании.

Фото/видео: Roshel