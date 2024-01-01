Бронемашини Roshel ремонтують в Україні, на черзі - виробництво

За словами Романа Шимонова, компанія вже має кілька майстерень по всій Україні. Там надають послуги з ремонту й технічного обслуговування автомобілів. Крім того, Шимонов заявив, що Roshel має намір розпочати виробництво бронетехніки в Україні.

"Ми на завершальній стадії плануємо локалізувати частину нашого виробництва в Україні", – уточнив Шимонов.

Є й інші напрацювання на шляху удосконалення машин. Виняткова продуктивність канадських автомобілів в Україні значно підвищила авторитет виробника, що призвело до запитів з кількох країн-пожертвувачів. Загалом завод ще наприкінці минулого року поставив Києву понад 1000 одиниць "Сенаторів".

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Вирішальним моментом для Roshel стало створення спеціальної команди для аналізу, реєстрації та вирішення будь-яких несправностей або необхідних удосконалень в автомобілях: суворі реалії війни в Україні вимагали адаптації й розробники постійно оптимізували та вдосконалювали транспортні засоби, щоб протистояти висхідним загрозам.

Завдяки великим партіям заявок та тиражів для постачань в Україну вдалося не лише оптимізувати виробництво, наростити темпи випуску, але зменшити вартість машин. Скажімо, в торішньому пакеті канадського уряду на 200 одиниць бронетранспортерів Senator для України кожен автомобіль обійшовся у 460 000 доларів, загальна вартість сягнула 92 млн доларів. Два роки тому повідомлялося про цінник у 500 000 доларів. Той контракт був достроково виконаний і доставлений в Україну.

Взагалі ціна за одиницю нині залишається відносно стабільною, попри подальші зусилля щодо зниження витрат у виробництві. Не випадково Держдепартамент США обрав Roshel єдиним постачальником MRAP в Україну.

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Є ще одна цікава новина. За словами Романа Шимонова, на заводі Roshel у Канаді працюють понад 200 українських біженців. Вони вже отримали унікальний досвід роботи. Багато з них прагнуть повернутися в Україну та продовжити виробництво продукції Roshel у своїй країні, сприяючи розвитку української економіки та посилюючи там операційну присутність компанії.

Фото/відео: Roshel