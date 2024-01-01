Броньовиків Roshel на базі Ford F-550 буде більше

Канадська компанія Roshel використовує шасі Ford F-550 як основу для своєї головної серії бронетранспортерів Senator MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected).

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Саме тому власник Roshel Роман Шимонов завітав до офісу Ford, де представив останню модифікацію броньованого автомобіля Senator MRAP, а також обговорив поточні та майбутні проєкти, спрямовані на підвищення виробничих можливостей на підтримку програм уряду США та НАТО.

Найновіша версія броньовика Senator на фоні штаб-квартири Ford. Фото: Roshel

Як повідомляє Army Recognition, Roshel використовує платформу автомобіля Ford, що потім модифікується та бронюється відповідно до конкретних вимог замовників. Вироблені транспортні засоби відповідають вимогам різноманітних оборонних і безпекових операцій.

Ось так виглядає цивільна версія Ford F-550. Фото: Ford

Ford F-550 якнайкраще підійшов для канадських броньовиків, оскільки його міцне шасі можна оснастити різними типами корпусів та аксесуарів.

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Серія Roshel Senator на цій платформі вже має визнання у різних сферах застосування, починаючи від захисту астронавтів під час підготовки випробувального польоту Crew Dragon Demo-2 та закінчуючи широким використанням в Україні за програмою пакетів військової допомоги.

До липня 2023 року Збройним Силам України було передано 550 Senator, з подальшими постачаннями до жовтня 2023 року загальна кількість досягла 750 одиниць, а до грудня 2023 року – 1000.

А це та ж платформа, але уже в лівреї Senator від Roshel. Фото Roshel

Roshel нині виробляє приблизно 140 броньованих машин Senator на місяць. Збільшення виробництва підтримується розширеними потужностями в Канаді з додатковими планами щодо подальшого збільшення виробництва шляхом відкриття нового заводу в Україні.

В найближчій перспективі очікується збільшення обсягів випуску "Сенаторів". Партнерство Roshel з Ford Motor Company переросло у взаємовигідне співробітництво, що гарантує відповідність вироблених транспортних засобів вимогам різноманітних оборонних і безпекових операцій.

Нинішня версія Senator MRAP вже пройшла випробування війною в Україні, відкіля до обох виробників йдуть схвальні відгуки про машину. Українським армійцям сподобався автомобіль з легких композитних матеріалів, вдосконалена теплова й акустична ізоляція та V-подібний корпус, розроблений для забезпечення балістичного захисту на 360° відповідно до стандартів STANAG 4569 рівня 2a/2b.

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Повнопривідний (4WD) автомобіль в надійних для фронтових умов шинах Run-Flat має базовий 6,7-літровий турбодизельний двигун у парі з 10-ступеневою автоматичною коробкою передач, що видає 330 кінських сил і 750 Нм крутного моменту.

Автомобіль вміщує до 10 пасажирів, спроможний брати від 1200 до 2000 кг вантажу і тримає запас ходу на одній заправці (257 л) до 800 км.