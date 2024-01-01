Представлен роскошный Mercedes-Maybach SL680: сколько он стоит

Mercedes-Maybach SL680 Monogram Series дебютировал в рамках недели автомобилей в Монтерее. Узнать новинку можно по массивной хромированной решетке радиатора, уникальным многоспицевым колесным дискам и логотипам Maybach на некоторых кузовных деталях.

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К тому же владельцы SL680 Monogram Series могут дополнительно украсить капот автомобиля полотном с логотипами бренда. Покупатели также могут выбрать красно-черную или бело-черную внешнюю отделку. В то же время интерьер новинки схож с другими моделями SL.

Родстер имеет такие же дисплеи мультимедиа и цифровой панели приборов, однако они получили уникальную анимацию и графику, соответствующую стилю Maybach. Руль, сиденья, нижняя панель приборов и дверные панели отделаны кристально-белой кожей Nappa.

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Новинка использует 4,0-литровый двигатель от SL63 мощностью 585 лошадиных сил. Мощность передается на все четыре колеса через коробку передач Mercedes 9G-Tronic. Компания не раскрывает вес автомобиля, однако SL680, очевидно, тяжелее своих братьев.

Об этом свидетельствует время разгона до 100 км/ч в 4,1 секунды. В то же время Mercedes-AMG SL63 достигает первой сотни за 3,6 секунды, тогда как 477-сильный SL55 – за 3,9 секунды. Максимальная скорость родстера от Maybach также была снижена до 260 км/ч.

Сообщается, что компания установила более мягкие крепления двигателя, перенастроила реакцию педали газа и добавила тихую выхлопную систему, чтобы автомобиль мог подарить эталонные впечатления от вождения. Кроме того, SL680 также имеет дополнительную звукоизоляцию по сравнению с SL63 и более мягкую подвеску.

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Стоимость модели объявят позже, однако, очевидно, что модель от Maybach будет самым дорогим родстером в линейке SL. Эксперты прогнозируют, что его стоимость составит более 210 тысяч долларов, ведь базовый SL63 уже стоит 187 000 долларов. В Европе первые автомобили начнут поступать к покупателям весной 2025 года.