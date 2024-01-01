Тираж нового Maybach S-Class ограничен одним экземпляром

Вдохновленный яхтой Sphinx 12mR 1939 года, автомобиль получил лакокрасочное покрытие с перламутром гранатовых оттенков снизу и черных сверху, кожаный салон и отделку из орехового дерева. Это все повторяет обустройство той деревянной спортивной яхты.

Сочетание внешних цветов намеренно позаимствовано из прошлого – получилось очень элегантно. Два цвета разделены тонкой полоской, отделанной Manufaktur Opalite White. Это соответствует белой ватерлинии яхты, о чем на своем сайте рассказывает Mercedes-Benz.

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Интерьер отделан высококачественной кожей Manufaktur Exclusive Nappa цвета Crystal White с бриллиантовой прошивкой. Гибкая обивка имеет швы Орион Грей, которые красиво контрастируют с белой кожей. "Мерседес" даже воссоздал внешний вид палубы корабля с помощью великолепной отделки из орехового дерева и алюминиевых планок.

Задние части S680 оснащены штрихами, конкурирующими с Bentley. К ним относятся специальные подушки белого цвета с кожей Nappa с бриллиантовой прошивкой Orion Grey и тиснением логотипов Maybach, комфортные двери с электроприводом и система объёмного звука Burmester 4D.

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VIP-персоны, которые путешествуют на заднем сиденье S680, привыкли к определенной роскоши, вроде Dom Pérignon. Эти счастливые клиенты могут наслаждаться бокалом шипучего шампанского в охлаждающем отделении и двумя посеребренными бокалами для шампанского. Бокалы созданы компанией Robbe & Berking, которая поддерживает партнерство двух брендов с 2002 года.

"Как и яхта Sphinx, наш эксклюзивный юбилейный автомобиль Mercedes-Maybach S-Class является воплощением мастерства, элегантности и внимания к деталям. Мы поздравляем Robbe & Berking с юбилеем и надеемся на продолжение нашего успешного сотрудничества", – заявил руководитель Mercedes-Maybach компании Mercedes-Benz Group AG Дэниел Лескоу.

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S680 работает на одном из последних двигателей V12. Этот 6,0-литровый силовой агрегат с двойным турбонаддувом бесшумный. Он имеет достаточно мощности, чтобы посрамить некоторые суперкары: если быть точным, то здесь 621 лошадиная сила.

Mercedes-Maybach сделан только в одном экземпляре. Автомобиль уже зарезервирован для одного счастливого заказчика, фамилия которого не разглашается. Однако эксперты предполагают, что мастера из отдела Manufaktur сумеют создать нечто подобное за цену, что может доходить до шестизначного числа и выше.