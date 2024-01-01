Редкий Maybach 2009 года продается за ошеломляющую сумму

В 2002 году компания презентовала Maybach 57 и 62 как производные от концептуального автомобиля Mercedes-Benz Maybach, представленного на Токийском автосалоне в 1997 году. Индексы в названии автомобиля означали длину автомобиля.

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Как рассказывает Autoevolution, оба варианта предлагались с V12 с двойным турбонаддувом на 550 л.с., созданного специально для модели Maybach. Благодаря этому мотору роскошный седан мог разогнаться до первой сотни за 5,1 секунды в версии для Maybach 57, тогда как 62 было достаточно лишь 4,8 секунды.

Однако, экземпляр, который сейчас активно продается, имеет исполнение 62 S. Ему нужно лишь 4,5 секунды, чтобы разогнаться до 100 км/ч, ведь мощность двигателя была увеличена до 612 л.с. Буква “S” означает Spezial.

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Представили версию 62 S на Auto China 2006 в Пекине, а стартовая цена начиналась от 492 602 доллара. Однако, этот экземпляр обошелся владельцу в более полумиллиона долларов, ведь имеет дополнительные опции, такие как панорамный люк (11 670 долларов) и прозрачная перегородка, отделяющая зону водителя от заднего ряда, которая стоила почти 24 000 долларов.

Из-за кризиса 2008 года, который ударил по автоиндустрии, производства Maybach прекратили в 2012 году. За 11 лет было выпущено всего 3321 единицы и сейчас один из них продается в Коста-Месе, Калифорния.

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Его стоимость оценили в 288 888 долларов. За эти деньги сейчас можно приобрести актуальный Mercedes-Maybach S-Class, стоимость которого начинается с 198 300 долларов.