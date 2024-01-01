Mercedes-AMG показал роскошный концепт PureSpeed Mythos

Серия Mythos, которую Mercedes-Benz запускает с концептом PureSpeed – это линейка роскошных автомобилей премиум-уровня, благодаря которым Mercedes-Benz намерен выйти на рынок автомобилей на заказ.

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Новинка имеет потрясающий дизайн, который тесно связан с Формулой 1, а потому неудивительно, что презентовали уникальную модель накануне Гран При Монако. Как сообщается, родстер основан на базе четырехместной модели SL.

Инженеры Mercedes-AMG превратили его в двухместный родстер без лобового стекла, а также придали авто новый аэродинамический обвес. К тому же покупатели получат пару уникальных аэродинамических шлемов.

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Внешность Pure Speed с “акульим носом”, несколько напоминает Mercedes-AMG One с большим логотипом Mercedes-Benz, который также имел Mercedes-McLaren SLR. Автопроизводитель сообщил, что две опоры за сиденьями напоминают те, что имели классические гоночные автомобили бренда.

В то же время окраска новинки напоминает цветовую схему победного автомобиля Mercedes на гонках Targa Florio 1924 года в Сицилии. Тогда гоночные авто бренда обычно имели белую, или серебристую окраску, однако на тех гонках команда решила обмануть итальянских зрителей и покрасила машины в красный.

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Таким образом, зрители, которые часто перекрывали дороги во время заезда, воспринимали красные машины за итальянские и пропускали их. Победный автомобиль тогда имел номер 10, поэтому концепт имеет тот же номер. Нет никакой информации, какой именно двигатель использует концепт-кар. Вероятно, инженеры Mercedes-AMG сохранили стандартный двигатель V8 от SL63 под капотом, который имеет мощность 577 л.с.