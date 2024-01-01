Mercedes-AMG показав розкішний концепт PureSpeed Mythos

Серія Mythos, яку Mercedes-Benz запускає з концептом PureSpeed – це лінійка розкішних автомобілів преміумрівня, завдяки яким Mercedes-Benz має намір вийти на ринок автомобілів на замовлення.

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Новинка має приголомшливий дизайн, який тісно пов’язаний з Формулою 1, а тому не дивно, що презентували унікальну модель напередодні Гран Прі Монако. Як повідомляється, родстер заснований на базі чотиримісної моделі SL.

Інженери Mercedes-AMG перетворили його на двомісний родстер без лобового скла, а також надали авто новий аеродинамічний обвіс. До того ж покупці отримають пару унікальних аеродинамічних шоломів.

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Зовнішність Pure Speed з “акулячим носом”, дещо нагадує Mercedes-AMG One з великим логотипом Mercedes-Benz, який також мав Mercedes-McLaren SLR. Автовиробник повідомив, що дві опори за сидіннями нагадують ті, що мали класичні гоночні автомобілі бренду.

Водночас забарвлення новинки нагадує колірну схему переможного автомобіля Mercedes на перегонах Targa Florio 1924 року в Сицилії. Тоді гоночні авто бренду зазвичай мали біле, або сріблясте забарвлення, проте на тих перегонах команда вирішила обдурити італійських глядачів і пофарбувала автівки в червоний.

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Таким чином, глядачі, які часто перекривали дороги під час заїзду, сприймали червоні автівки за італійські й пропускали їх. Переможний автомобіль тоді мав номер 10, тому концепт має той самий номер. Немає жодної інформацій, який саме двигун використовує концепт-кар. Ймовірно, інженери Mercedes-AMG зберегли стандартний двигун V8 від SL63 під капотом, який має потужність 577 к.с.