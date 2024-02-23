Mercedes вперше оголосив про плани створення бренду над розкішних моделей Mythos у травні 2022 року, але з того часу не було жодних новин.

У документі про фінансові результати за 2023 рік трикутна зірка змінила те саме тизерне зображення, щоб оголосити, що перша модель буде випущена в 2025 році.

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Судячи з логотипів позаду сидінь, лідируючим буде спідстер, аналогічний SL. Останнє покоління родстера продається виключно як AMG, але в розробці також знаходиться шикарна версія Maybach. Це означає, що майбутня модель під брендом Mythos буде ще шикарнішою. Ми вважаємо, що першим у продаж надійде SL під маркою Maybach. Дехто пам’ятає, що в середині 2022 року головний дизайнер Mercedes Гордон Вагенер випустив червоний концепт Mercedes-Maybach SL із численними подвійними логотипами M, викарбуваними на контрастному чорному капоті, розділеному навпіл центральним вертикальним плавником.

Ціноутворення не для бідних. Базовий AMG SL 43 вже коштує в Сполучених Штатах від 109 900 доларів. Вона зростає до 141 300 доларів за модель 55 і досягає 183 000 доларів за 63. Логіка говорить нам, що Maybach SL буде заснований на 63 і коштуватиме більше 200 000 доларів. Що стосується варіанту Mythos, ми не будемо шоковані, якщо він досягне планки 300 000 доларів.

Німецька марка розкоші описала Mythos як спеціалізований суббренд для «дуже ексклюзивних колекційних автомобілів». Ці автомобілі будуть вироблятися невеликими тиражами і продаватимуться «найбільш відданим ентузіастам і колекціонерам Mercedes-Benz». Здавалося б, ці автомобілі будуть протистояти таким автомобілям, як Bentley, Aston Martin і, можливо, навіть Ferrari або McLaren.

Вам, напевно, цікаво, чи має Mythos сенс, коли є Maybach. Як говориться, багаті стають багатшими, отже створюючи нові можливості для Mercedes збільшити свої прибутки, залучаючи заможних клієнтів вищим ешелоном розкоші. У 2023 році продажі підрозділу Maybach зросли на 19 відсотків порівняно з минулим роком, що спонукало Mercedes наполягати на ще більш дорогих і прибуткових автомобілях.

Головний конкурент BMW має Rolls-Royce, щоб виконати цю роль, і буде переміщати нещодавно придбаний бренд Alpina в елітний ринок, щоб заповнити прогалину між найдорожчими BMW і "найдешевшими" Rolls-Royces. Volkswagen Group охоплює всі бази багатим портфоліо моделей Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche та Bugatti.