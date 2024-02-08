У Дніпрі засвітився новий Mercedes-AMG S63 E-Performance. Топова заряджена версія Mercedes S-Class в Україні коштує від 8,9 млн гривень.

E-Performance у назві вказує, що новий Mercedes-AMG S63 став гібридом. 4,0-літровий стурбований V8 та електромотор разом видають 800 к. с. і 1430 Нм.

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Розгін до сотні займає 3,3 с, а максималка обмежена на 290 км/год. До того ж, можна проїхати 33 км на електротязі. У седана є пневмопідвіска, повнокероване шасі та керамічні гальма.

Упізнати новий Mercedes-AMG S63 можна за новим переднім бампером, обвісом та 20-дюймовими дисками, а в салоні з’явилися спортивні крісла.