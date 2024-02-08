В Днепре засветился новый Mercedes-AMG S63 E-Performance. Топовая заряженная версия Mercedes S-Class в Украине стоит от 8,9 млн гривен.

E-Performance в названии указывает, что новый Mercedes-AMG S63 стал гибридом. 4,0-литровый обеспокоенный V8 и электромотор вместе выдают 800 л. с. и 1430 Нм.

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Разгон до сотни занимает 3,3 с, а максималка ограничена на 290 км/ч. К тому же, можно проехать 33 км на электротяге. У седана есть пневмоподвеска, полноуправляемое шасси и керамические тормоза.

Узнать новый Mercedes-AMG S63 можно по новому переднему бамперу, обвесу и 20-дюймовым дискам, а в салоне появились спортивные кресла.