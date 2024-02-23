Mercedes впервые объявил о планах создания бренда над роскошными моделями Mythos в мае 2022 года, но с тех пор не было никаких новостей.

В документе о финансовых результатах за 2023 год треугольная звезда изменила то же тизерное изображение, чтобы объявить, что первая модель будет выпущена в 2025 году.

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Судя по логотипам позади сидений, лидирующим будет спидстер, аналогичный SL. Последнее поколение родстера продается исключительно как AMG, но в разработке также находится шикарная версия Maybach. Это означает, что будущая модель под брендом Mythos будет еще шикарнее. Мы считаем, что первым в продажу поступит SL под маркой Maybach. Некоторые помнят, что в середине 2022 года главный дизайнер Mercedes Гордон Вагенер выпустил красный концепт Mercedes-Maybach SL с многочисленными двойными логотипами M, выгравированными на контрастном черном капоте, разделенном пополам центральным вертикальным плавником.

Ценообразование не для бедных. Базовый AMG SL 43 уже стоит в Соединенных Штатах от 109 900 долларов. Она возрастает до 141 300 долларов за модель 55 и достигает 183 000 долларов за 63. Логика говорит нам, что Maybach SL будет основан на 63 и будет стоить более 200 000 долларов. Что касается варианта Mythos, мы не будем шокированы, если он достигнет планки 300 000 долларов.

Немецкая марка роскоши описала Mythos как специализированный суббренд для "очень эксклюзивных коллекционных автомобилей". Эти автомобили будут производиться небольшими тиражами и будут продаваться "наиболее преданным энтузиастам и коллекционерам Mercedes-Benz". Казалось бы, эти автомобили будут противостоять таким автомобилям, как Bentley, Aston Martin и, возможно, даже Ferrari или McLaren.

Вам, наверняка, интересно, имеет ли Mythos смысл, когда есть Maybach. Как говорится, богатые становятся богаче, следовательно создавая новые возможности для Mercedes увеличить свои прибыли, привлекая состоятельных клиентов высшим эшелоном роскоши. В 2023 году продажи подразделения Maybach выросли на 19 процентов по сравнению с прошлым годом, что побудило Mercedes настаивать на еще более дорогих и прибыльных автомобилях.

Главный конкурент BMW имеет Rolls-Royce, чтобы выполнить эту роль, и будет перемещать недавно приобретенный бренд Alpina в элитный рынок, чтобы заполнить пробел между самыми дорогими BMW и "самыми дешевыми" Rolls-Royces. Volkswagen Group охватывает все базы богатым портфолио моделей Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche и Bugatti.