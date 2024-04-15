Mercedes-Benz таки добавит V-Class роскошную версию Maybach. Раньше вен не ассоциировали с роскошью, но все изменилось.

Немецкая газета Handelsblatt выяснила: автопроизводитель работает над ультракомфортной версией однообъемника. Mercedes-Maybach V-Class появится в следующем поколении минивэна, когда модель перейдет на электрическую платформу VAN.EA, то есть до премьеры еще как минимум два года. Ключевой рынок для люксового V-Класса - Китай, но определенные надежды связаны с США.

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Сторонние тюнинг-ателье давно превращают Mercedes-Benz V-Class в Maybach: перешив салонов, добавление хрома и других опций превратился в индустрию. Сам Mercedes-Benz долго скептически относился к люксовым минивэнам: мол, модель относится к коммерческой технике, оснащается экономичными и надежными дизельными двигателями и поэтому не может называться Майбахом. Похоже, ситуация изменилась в связи с электрификацией.

Следующий Mercedes-Benz V-Class станет "чистым" электромобилем, поэтому с точки зрения шума и запахов противоречий больше нет. Еще один аргумент в пользу минивэна Maybach - потребность в роскошных однообъемниках на ключевом китайском рынке.

В КНР спросом пользуются даже дикие тюнинг-проекты на базе V-Класса. Наконец, именно подразделение Mercedes-Benz Vans добивается успехов в Поднебесной (+27% по итогам первого квартала), пока продажи легковых моделей падают (-12% по итогам первого квартала).

Инсайдеры утверждают, что Mercedes-Maybach V-Class дебютирует не позднее 2028, то есть роскошная версия дополнит гамму после дебюта обычных среднеразмерных фургонов и минивэнов. Утилитарные коммерческие версии имеют один электродвигатель, "Майбах" - два, а автономность составит не менее 500 километров.