Mercedes-Benz таки додасть V-Class розкішну версію Maybach. Раніше вен не асоціювали з розкішшю, але все змінилося.

Німецька газета Handelsblatt з'ясувала: автовиробник працює над ультракомфортною версією однооб'ємника. Mercedes-Maybach V-Class з'явиться у наступному поколінні мінівена, коли модель перейде на електричну платформу VAN.EA, тобто до прем'єри ще як мінімум два роки. Ключовий ринок для люксового V-Класу - Китай, але певні надії пов'язані зі США.

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Сторонні тюнінг-ательє давно перетворюють Mercedes-Benz V-Class на Maybach: перешив салонів, додавання хрому та інших опцій перетворився на індустрію. Сам Mercedes-Benz довго скептично ставився до люксових мінівенів: мовляв, модель відноситься до комерційної техніки, оснащується економічними та надійними дизельними двигунами і тому не може називатися Майбахом. Схоже, ситуація змінилася у звязку з електрифікацією.

Наступний Mercedes-Benz V-Class стане "чистим" електромобілем, тому з погляду шуму та запахів протиріч більше немає. Ще один аргумент на користь мінівену Maybach - потреба в розкішних однооб'ємниках на ключовому китайському ринку.

У КНР попит мають навіть дикі тюнінг-проекти на базі V-Класу. Нарешті, саме підрозділ Mercedes-Benz Vans досягає успіхів у Піднебесній (+27% за підсумками першого кварталу), поки продажі легкових моделей падають (-12% за підсумками першого кварталу).

Інсайдери стверджують, що Mercedes-Maybach V-Class дебютує не пізніше 2028, тобто розкішна версія доповнить гаму після дебюту звичайних середньорозмірних фургонів і мінівенів. Утилітарні комерційні версії мають один електродвигун, «Майбах» — два, а автономність складе не менше 500 кілометрів.