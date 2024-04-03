За ці гроші можна купити вживане авто або навіть нове китайське.

Середній чек робіт на СТО (робота плюс запчастини) протягом 2023 року становить 6022 грн, стверджують аналітики Інституту досліджень авторинку на основі даних RemOnline (методику дивіться нижче). Однак деякі суми за ремонт вражають. І стосуються вони вживаних автомобілів BMW та Mercredes-Benz.

Втім, лідером за середнім чеком виявилися автомобілі Porsche з показником 19 367 грн. Їм вдалося обійти навіть ваговози DAF (14 057 грн) та MAN (11 536 грн), обслуговування яких апріорі дорожче за легковий транспорт.

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Також нагорі списку Audi з середнім чеком на 10 215 грн, поряд з яким з невеликою різницею BMW (10 208 грн). Про шосте місце у Tesla можна було б сказати, що настільки високий чек пов’язаний зі значною кількістю замовлень щодо кузовних і малярних робіт для аукціонних авто цієї марки (таких на ринку 80%), проте аналітики спеціально перевірили причини звернень — і «кузовщина» серед них не переважає. Досить дороге обслуговування там пневматичної підвіски, тягових двигунів, різних блоків керування та датчиків, а також комп’ютерів Tegra, які встановлювали на ранні Model S.

Запорука беззаперечної якості та довіра виробнику шин полягає у комплектації ними нових автомобілів, які сходять з конвеєрів автозаводів. Наразі кожний третій автомобіль виїжджає з конвеєра на шинах Continental. Шини Continental встановлюються на понад 800 моделях різних автомобілів. Рекламна інформація

Найменші рахунки серед марок (з достатньою для вибірки кількістю звернень) отримували власники Skoda (3931 грн), Daewoo (2872 грн), Lada (2813 грн), Renault (2687) та Peugeot (2587 грн).

Рейтинг марок авто за середнім чеком під час відвідин СТО

Найбільші та найменші середні чеки за ремонт окремих моделей

На жаль, у зв’язку з мізерною кількістю в українському автопарку машин виробництва Ferrari, Lamborghini, McLaren чи подібних, вони не потрапили до цих вибірок. Хоч є припущення, що вони б змогли поборотися за першість не лише на гоночному треку, а й у цьому рейтингу.

На п’ятому місці — Nissan Patrol з чеком на 18 648 грн. Любов його власників до пригод на бездоріжжі, як бачимо, часто виливається у потребу доволі серйозного обслуговування цього позашляховика. Четвертий — тягач Renault Premium, який водії-далекобійники часто звуть просто «пряник». Але, як показує статистика, коли діло доходить до каси, він скоріше схожий на батіг, з середнім чеком на 18 830 грн.

Третя позиція у спортивного представницького седана Porsche Panamera — 19 687 грн за один умовно-середньостатистичний заїзд на СТО. Друге місце посів ще один продукт зі Штутгарта, кросовер Porsche Macan із середнім чеком на 20 058 грн.

Перше місце у цьому списку отримав пікап Mitsubishi L200 — 20 372 грн за один середній ремонт. І тут варто зауважити, що скоріш за все (це також може стосуватися Nissan Patrol та подібних позашляховиків), справа не у дорожнечі обслуговування авто як такого, а популярності подібних моделей для оборонних цілей. Спочатку чимало машин, завезених волонтерами, прибувають неготовими до експлуатації, що, само собою, потребує чималих вкладень. Далі — після певного часу, проведеного у надскладних умовах, ці машини потребують повторного глибокого обслуговування, що знову ж не можна рівняти до цивільних варіантів, які рідко покидають межі асфальту. Без війни ця картина виглядала б по іншому.

Топ-20 моделей авто з найбільшими середніми чеками під час візитів на СТО

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Топ-5 рахунків за ремонт

Ось кілька реальних найбільших рахунків, які отримували деякі власники автомобілів, замовивши їхній ремонт.

339 600 грн було названо на касі СТО власникові BMW X5 2012 р.в., який звернувся зі скаргами на дивний стук у двигуні. Врешті довелося «відкапіталити» мотора, який перед цим, до речі, був «прошитий» для збільшення потужності.

було названо на касі СТО власникові BMW X5 2012 р.в., який звернувся зі скаргами на дивний стук у двигуні. Врешті довелося «відкапіталити» мотора, який перед цим, до речі, був «прошитий» для збільшення потужності. 353 300 грн обійшовся ремонт немолодого Volkswagen Touareg 2006 р.в. у якому теж постало питання «капіталки» двигуна та низки робіт з ходовою частиною. Чимала інвестиція, щоб поставити це авто на «повний хід», якщо зважити на те, що за ранні випуски «Туарега» просять приблизно стільки ж, як обійшовся цей ремонт.

обійшовся ремонт немолодого Volkswagen Touareg 2006 р.в. у якому теж постало питання «капіталки» двигуна та низки робіт з ходовою частиною. Чимала інвестиція, щоб поставити це авто на «повний хід», якщо зважити на те, що за ранні випуски «Туарега» просять приблизно стільки ж, як обійшовся цей ремонт. 354 600 грн заплатив власник BMW 5 Series GT 2011 р.в. за ремонт двигуна, у якому під час заміни сальника колінвала було виявлено проблеми з вкладишами.

заплатив власник BMW 5 Series GT 2011 р.в. за ремонт двигуна, у якому під час заміни сальника колінвала було виявлено проблеми з вкладишами. 523 400 грн обійшовся ремонт двигуна ще одного кросовера BMW Х5 2012 р.в.

обійшовся ремонт двигуна ще одного кросовера BMW Х5 2012 р.в. 559 800 грн за заміну чотирьох модулів пневмопідвіски Mercedes-Benz S-Class 2014 р.в., погодьтесь, сума справді чимала. За ці гроші можна купити найдешевшого електрокросовера китайського виробництва, ще й цілком нового. Але — одна з найбільш технологічних підвісок, які встановлюються на автомобілі, потребує і чималої (фінансової) уваги до себе.

Як проводилось дослідження?

Аналітики Інституту досліджень авторинку спільно з RemOnline (провідним розробником CRM систем для різноманітних сфер бізнесу, включаючи автосервіс), дослідили сферу надання послуг з технічного обслуговування автомобілів в Україні. Експерти проаналізували понад 200 тисяч записів про візити українців на СТО.

Дані, що використані для аналітики у цьому огляді, отримані від СТО умовно середнього розміру, або від великих автосервісних підприємств. Приватні «гаражні» автомеханіки, невеликі майстерні на 1-3 ремонтних пости у цю статистику майже не потрапляють, оскільки зазвичай не користуються електронними системами обліку робіт та клієнтів.

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