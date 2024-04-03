За эти деньги можно купить подержанную машину или даже новую китайскую.

Средний чек работ на СТО (работа плюс запчасти) в течение 2023 года составляет 6022 грн, утверждают аналитики Института исследований авторынка на основе данных RemOnline (методику смотрите ниже). Однако некоторые суммы за ремонт впечатляют. И касаются они подержанных автомобилей BMW и Mercredes-Benz.

Впрочем, лидером по среднему чеку оказались автомобили Porsche с показателем 19 367 грн. Им удалось обойти даже тяжеловозы DAF (14 057 грн) и MAN (11 536 грн), обслуживание которых априори дороже легкового транспорта.

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Также наверху списка Audi со средним чеком на 10 215 грн, рядом с которым с небольшой разницей BMW (10 208 грн). О шестом месте у Tesla можно было бы сказать, что столь высокий чек связан со значительным количеством заказов по кузовным и малярным работам для аукционных авто этой марки (таких на рынке 80%), однако аналитики специально проверили причины обращений - и "кузовщина" среди них не преобладает. Достаточно дорогое обслуживание там пневматической подвески, тяговых двигателей, различных блоков управления и датчиков, а также компьютеров Tegra, которые устанавливали на ранние Model S.

Залог безоговорочного качества и доверие производителю шин заключается в комплектации ими новых автомобилей, которые сходят с конвейеров автозаводов. Сейчас каждый третий автомобиль выезжает с конвейера на шинах Continental. Шины Continental устанавливаются на более 800 моделях различных автомобилей. Рекламная информация

Наименьшие счета среди марок (с достаточным для выборки количеством обращений) получали владельцы Skoda (3931 грн), Daewoo (2872 грн), Lada (2813 грн), Renault (2687) и Peugeot (2587 грн).

Рейтинг марок авто по среднему чеку при посещении СТО

Самые большие и самые маленькие средние чеки за ремонт отдельных моделей

К сожалению, в связи с мизерным количеством в украинском автопарке машин производства Ferrari, Lamborghini, McLaren или подобных, они не попали в эти выборки. Хотя есть предположение, что они бы смогли побороться за первенство не только на гоночном треке, но и в этом рейтинге.

На пятом месте – Nissan Patrol с чеком на 18 648 грн. Любовь его владельцев к приключениям на бездорожье, как видим, часто выливается в потребность довольно серьезного обслуживания этого внедорожника. Четвертый – тягач Renault Premium, который водители-дальнобойщики часто называют просто "пряник". Но, как показывает статистика, когда дело доходит до кассы, он скорее похож на кнут, со средним чеком на 18 830 грн.

Третья позиция у спортивного представительского седана Porsche Panamera – 19 687 грн за один условно-среднестатистический заезд на СТО. Второе место занял еще один продукт из Штутгарта, кроссовер Porsche Macan со средним чеком на 20 058 грн.

Первое место в этом списке получил пикап Mitsubishi L200 – 20 372 грн за один средний ремонт. И здесь стоит заметить, что скорее всего (это также может касаться Nissan Patrol и подобных внедорожников), дело не в дороговизне обслуживания авто как такового, а популярности подобных моделей для оборонных целей. Сначала немало машин, завезенных волонтерами, прибывают неготовыми к эксплуатации, что, само собой, требует немалых вложений. Далее – после определенного времени, проведенного в сверхсложных условиях, эти машины требуют повторного глубокого обслуживания, что опять же нельзя равнять с гражданскими вариантами, которые редко покидают пределы асфальта. Без войны эта картина выглядела бы по другому.

Топ-20 моделей авто с наибольшими средними чеками во время визитов на СТО

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Топ-5 счетов за ремонт

Вот несколько реальных крупнейших счетов, которые получали некоторые владельцы автомобилей, заказав их ремонт.

339 600 грн было названо на кассе СТО владельцу BMW X5 2012 г.в., который обратился с жалобами на странный стук в двигателе. В итоге пришлось "откапиталить" мотора, который перед этим, кстати, был "прошит" для увеличения мощности.

было названо на кассе СТО владельцу BMW X5 2012 г.в., который обратился с жалобами на странный стук в двигателе. В итоге пришлось "откапиталить" мотора, который перед этим, кстати, был "прошит" для увеличения мощности. 353 300 грн обошелся ремонт немолодого Volkswagen Touareg 2006 г.в. в котором тоже встал вопрос "капиталки" двигателя и ряда работ с ходовой частью. Немалая инвестиция, чтобы поставить это авто на "полный ход", если учесть то, что за ранние выпуски "Туарега" просят примерно столько же, как обошелся этот ремонт.

обошелся ремонт немолодого Volkswagen Touareg 2006 г.в. в котором тоже встал вопрос "капиталки" двигателя и ряда работ с ходовой частью. Немалая инвестиция, чтобы поставить это авто на "полный ход", если учесть то, что за ранние выпуски "Туарега" просят примерно столько же, как обошелся этот ремонт. 354 600 грн заплатил владелец BMW 5 Series GT 2011 г.в. за ремонт двигателя, в котором при замене сальника коленвала были обнаружены проблемы с вкладышами.

заплатил владелец BMW 5 Series GT 2011 г.в. за ремонт двигателя, в котором при замене сальника коленвала были обнаружены проблемы с вкладышами. 523 400 грн обошелся ремонт двигателя еще одного кроссовера BMW Х5 2012 г.в.

обошелся ремонт двигателя еще одного кроссовера BMW Х5 2012 г.в. 559 800 грн за замену четырех модулей пневмоподвески Mercedes-Benz S-Class 2014 г.в., согласитесь, сумма действительно немалая. За эти деньги можно купить самый дешевый электрокроссовер китайского производства, еще и вполне новый. Но - одна из самых технологичных подвесок, которые устанавливаются на автомобили, требует и немалого (финансового) внимания к себе.

Как проводилось исследование?

Аналитики Института исследований авторынка совместно с RemOnline (ведущим разработчиком CRM систем для различных сфер бизнеса, включая автосервис), исследовали сферу предоставления услуг по техническому обслуживанию автомобилей в Украине. Эксперты проанализировали более 200 тысяч записей о визитах украинцев на СТО.

Данные, использованные для аналитики в этом обзоре, получены от СТО условно среднего размера, или от крупных автосервисных предприятий. Частные "гаражные" автомеханики, небольшие мастерские на 1-3 ремонтных поста в эту статистику почти не попадают, поскольку обычно не пользуются электронными системами учета работ и клиентов.

Напомним, что англичане не могут справиться с ремонтом китайских автомобилей.