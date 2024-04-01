Известно, что первый серийный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания был создан Карлом Бенцом в 1879 году. С тех пор в мире появились сотни автопроизводителей.

Большинство из популярных автомобильных брендов и компаний по ряду причин не сохранились до наших дней, но есть некоторые, которые существуют и сейчас.

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Fiat

Итальянский автомобильный завод в Турине, или сокращенно FIAT (Fabbrica Italiana Automobili di Torino) является крупнейшим автопроизводителем в Италии. Конечно же, сейчас компания имеет гигантские промышленные мощности, однако, интересно, что в момент своего основания, завод Fiat имел всего 35 рабочих.

Fiat 500

История бренда началась в 1899 году. Компанию основал бизнесмен Джованни Аньелли, а впоследствии к нему присоединилась группа инвесторов. Они имели целью создать мощного автопроизводителя и им это вполне удалось, ведь Fiat продолжал процветать даже в период двух мировых войн.

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К 1990-м годам FIAT стал одним из крупнейших и самых влиятельных автопроизводителей в Европе и владельцем таких известных брендов, как Ferrari, Alfa Romeo и Lancia. Сегодня компания является членом концерна Stellantis.

Opel

Opel GT

Бренд назван в честь его основателя – Адама Опеля. Компанию создали 21 января 1862 года в Рюссельсхайме, в Германии и в то время она производила швейные машины и велосипеды (пенни-фартинги). Первый автомобиль с названием Opel увидел свет в 1899 году и не впечатлил публику: всего было продано 65 единиц в течение трех лет производства.

Однако, компания продолжала выпуск авто и в 1920 году стала первым немецким автопроизводителем, который запустил конвейерную сборку. Впоследствии, в 1929 году, когда Opel оказался на грани банкротства, бренд выкупила корпорация General Motors и владела им до 2017 года. Компанию выкупила группа PSA (Peugeot-Citroen) и сейчас бренд принадлежит концерну Stellantis.

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Vauxhall

Компания Vauxhall известен в частности потому, что продавала автомобили Opel под собственным именем на рынке Великобритании, однако, мало кто знает, что она имеет богатую историю, а сам бренд был основан в 1857 году.

Vauxhall VXR220

Сначала компания называлась Alex Wilson Company (в честь своего основателя) и производила судовые двигатели. Первый автомобиль был создан в 1903 году, а только в 1905, после переезда на новое производство в Лутоне, компания официально начала называться Vauxhall Motors.

В 1925 году, корпорация GM выкупила компанию, изменив ее ориентацию с производства люксовых авто на массовое среднего класса. С того времени, компания производила автомобили Opel с правым рулем и продолжает делать это по сей день в собственности концерна Stellantis.

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Tatra

Основанная в 1850 году, компания из Чешской Республики, вероятно, один из наименее известных автопроизводителей в мире. Сначала Tatra занималась производством конных транспортных средств и вагонов под названием Ignatz Schustala & Cie.

Tatra T613

Первое собственное авто инженеры компании разработали еще в 1897 году, а название "Tatra" было официально установлено только в 1917 году. Хотя сейчас компания не производит легковых автомобилей, Tatra все еще существует, разрабатывая тяжелые грузовики для гражданского и военного использования.

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Peugeot

В отличие от Tatra, Peugeot наоборот является одним из самых известных автопроизводителей в мире. К тому же компания является одной из старейших, которые все еще существуют – Peugeot основали в 1810 году, как сталелитейный завод.

Peugeot Turbo 16

Впоследствии основали производство ручных инструментов и велосипедов, а в 1889 году мир увидел первый автомобиль Peugeot с паровым двигателем. Говорят, что это произошло благодаря Готлибу Даймлеру, который убедил основателя компании – Армана Пежо, что самоходные транспортные средства, это будущее мировой индустрии.