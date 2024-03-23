19:50, 23 марта 0

Обновленный компактный кроссовер Peugeot 2008 получил новое "лицо" с большим логотипом в виде головы льва и "когтями" дневных ходовых огней. Это добавило агрессии внешне, а характер и раньше был... тот еще забияка.

Хотя Peugeot 2008 не новичок на украинском рынке, на него все еще активно обращают внимание прохожие и владельцы других автомобилей. А может рестайлинг модели, который состоялся в прошлом году, добавил ему еще больше экспрессии?

Когти на замену клыкам

Больше всего изменилась передняя часть – раньше на краю бампера светилась одна большая светодиодная лента, тогда ее называли "клыком льва". Сейчас практически на том же месте уже три полоски, и теперь это его "когти".

Существенно изменилась решетка радиатора, – она стала шире, а посередине виднеется новый логотип Peugeot с головой льва. Нижняя часть бампера, тройные фонари фар, надпись 2008 – это уже мелочи, которые лишь дополняют картину. Ведь новое лицо стало еще более выразительным и агрессивным, даже в обычном белом цвете.

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С кормы логотип убрали, разместив на его месте надпись Peugeot, зато задние фонари теперь с объемным эффектом. Сбоку разница разве что в других колесных дисках.

В тестовом Peugeot 2008 комплектации GT – черная крыша, глянцевые накладки в бампере и решетке, зеркала заднего вида и 18-дюймовые диски такого же цвета. Такие черные акценты стали модными в автомобилях последних лет выпуска.

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3D панель приборов и новая мультимедиа

Внутри изменений больше. Во-первых, центральный экран теперь 10-дюймовый, он шире и имеет лучшее разрешение. Уже знакомая по другим моделям операционная система Ivi позволяет настраивать экран с помощью виджетов. Обзор с камер 360 градусов дает возможность плотно прижаться к коллегам на парковке и не повредить машину. А качество данной камеры позволяет разглядеть все детали даже ночью.

Среди важных обновлений – возможность без подключения проводов передавать картинку со смартфона. На самом деле беспроводной Apple CarPlay или Android Auto – очень удобная опция, ведь дарит несколько минут во время посадки в автомобиль. Не надо каждый раз доставать телефон и подключать его проводом – система включается, как только садишься в машину. Чтобы телефон не садился во время поездки, предусмотрена удобная полочка с 15-ваттной беспроводной зарядкой.

Удивительная трехмерная панель приборов, которая дебютировала на 2008-м, осталась и после рестайлинга в топ-версии GT. Она дает возможность выбрать несколько вариантов отображения, но главное – наблюдать "объемную" картинку, когда шкалы приборов видно на другом уровне, чем показатели. На самом деле это не только впечатляет при первом знакомстве, но и имеет практическую функцию – вся информация о текущей ситуации с машиной воспринимается лучше и быстрее.

Также на нашем автомобиле в топ-версии GT – новые сиденья из алькантары, которые получили стильную зеленую прострочку и выраженную поддержку спины. Интерьер освежает светодиодная подсветка салона, которую можно менять из восьми оттенков. Вместо рычага переключения передач теперь – незаметная клавиша, как и на многих современных моделях бренда. Рядом расположен переключатель режимов езды.

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Под дефлекторами воздуха размещено типичное для Peugeot "пианино" физических кнопок с "аварийкой" и регулировкой климата. Вот если бы еще сюда установили мини-дисплей с электронными кнопками, как на Peugeot 408 – было бы еще удобнее. Но это обновление оставили для следующего поколения.

Посадка – как у хэтчбека

Салон по-прежнему, организован по фирменной концепции Peugeot i-Cockpit, когда вас встречает небольшой почти спортивный руль, вследствие чего посадка здесь отличается от большинства кроссоверов. Взрослым людям удобнее "полулежачее" положение с вытянутыми руками и взглядом над рулем. Так чаще сидят в купе или хэтчбеках, чем кроссоверах.

На удивление, задний ряд даже при такой посадке водителя оказывается достаточным для взрослых. Конечно, места "впритык", но ничего не давит ни на голову, ни в колени. Места для плеч достаточно для двух, а вот центрального подлокотника на втором ряду нет.

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Багажник как для кроссовера В-класса немаленький. В походном состоянии он имеет объем 434 л, что соизмеримо с хэтчбеками С-класса. Нижняя перегородка подполья может фиксироваться в двух положениях, под ней есть докатка и немного места для вещей, которые не нужно использовать ежедневно. Электрического привода крышки багажника здесь нет, хотя она и не тяжелая.

GT – значит спортивно

Как и раньше, Peugeot 2008 доступен для украинцев с одним из двух силовых агрегатов одинаковой мощности – 130 л.с. Это бензиновый PureTech на 1,2 литра с 6-скоростной автоматической коробкой передач или 1,5-литровый дизель BlueHDi с 8-ступенчатой АКП. Несмотря на одинаковую мощность и динамику разгона (чуть больше 10 секунд), крутящий момент у них разный – 300 НМ у дизеля и 230 – у бензиновика.

Расход топлива, естественно, у дизеля существенно меньше, хотя при покупке дизельная машина дороже. Интересно, что самая высокая модификация GT доступна только с дизелем. Отличить ее в салоне можно по характерному низкому звуку при разгоне. Особенно если включить спортивный режим, во время которого коробка будет держать постоянно повышенные обороты. Но и характер при этом оказывается очень азартным!

"Автомат" держит двигатель в наиболее эффективном диапазоне оборотов, поэтому Peugeot 2008 постоянно готов к активному драйву. Компактные размеры машины в 4,3 метра, достаточно жесткая подвеска, спортивная посадка и маленький руль дают впечатление очень точного управления, поэтому машина провоцирует на активное вождение.

Конечно, автомобиль может быть спокойным и очень экономичным. В характеристиках указано, что даже в городе он может потреблять 4,4 литра на 100 км, однако на самом деле все очень зависит от стиля езды. Если ездить активно, то можно увидеть цифру и в 6,5-7,2 литра на сотню.

Хотя слишком комфортным Peugeot 2008 в версии GT с низкопрофильными шинами на 18-дюймовых дисках назвать трудно – плохих дорог он не любит, а при съезде колеса "на отбой" ощущается неприятный стук. Однако опять же, ямы можно легко объезжать! А более низкие версии 2008-го оснащены более комфортными меньшими колесами.

На трассе дизельный Peugeot 2008 может быть еще более экономичным и потреблять до 4 литров на сотню. С баком в 41 литр это позволяет получить почти тысячу километров запаса хода, и это действительно выдающийся показатель. К тому же в обновленном 2008-м есть несколько современных функций, которые облегчают процесс преодоления этой тысячи километров. Например, активный круиз-контроль, который при наличии разметки мягко удерживает машину в своей полосе движения.

Автоматический дальний свет самостоятельно переключается ночью на ближний, если напротив едет машина. Система распознавания дорожных знаков напоминает скоростной режим на участке дороги, а система определения усталости водителя – о необходимости отдохнуть. В тянучках круиз-контроль самостоятельно останавливается и трогается, в экстренных случаях другая система поможет эффективно затормозить.

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Три версии, три двигателя

В Украине Peugeot 2008 продается в трех комплектациях – Active, Allure и топовой GT. В базовой уже есть большинство систем безопасности, климат-контроль и датчик парковки, обычный (не трехмерный) дисплей приборной панели и 16-дюймовые диски. С дизельным мотором она стоит чуть больше миллиона гривен ($26 700), бензиновая в аналогичной комплектации на 85 200 грн дешевле ($24 500).

Топ-версия GT с черной крышей и акцентами снаружи, трехмерной панелью приборов, сиденьями из алькантары, 18-дюймовыми дисками с низкопрофильными шинами и активным круиз-контролем оценена в 1 218 500 грн ($32 100). Интересно, что доплатив всего 18,5 тысячи гривен, еще можно приобрести электрическую дорестайлинговую версию Peugeot е-2008. Обновленный электрический е-2008 будет в Украине в скором времени.

Таким образом, обновленный Peugeot 2008 получил более агрессивную внешность и современную электронику. Светодиодные "когти" подчеркивают азартный характер, а новые электронные системы делают его использование еще более удобным и безопасным на дороге. И пусть техника при рестайлинге не изменилась, технические характеристики находятся на современном уровне и позволяют получать истинное удовольствие от вождения.