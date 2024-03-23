19:50, 23 березня 0

Оновлений компактний кросовер Peugeot 2008 отримав нове «обличчя» з великим логотипом у вигляді голови лева та «кігтями» денних ходових вогнів. Це додало агресії зовні, а характер і раніше був… ще того забіяки.

Хоча Peugeot 2008 не новачок на українському ринку, на нього все ще активно звертають увагу перехожі та власники інших авто. А може рестайлінг моделі, який відбувся торік, додав йому ще більше експресії?

Кігті на заміну іклам

Найбільше змінилась передня частина – раніше на краю бампера світилась одна велика світлодіодна стрічка, тоді її називали «іклом лева». Зараз практично на тому ж місці вже три смужки, і тепер це його «кігті».

Суттєво змінилась решітка радіатора, вона стала ширшою, а посередині видніється новий логотип Peugeot з головою лева. Нижня частина бампера, потрійні ліхтарі фар, надпис 2008 – це вже дрібниці, які лише доповнюють картину. Адже нове обличчя стало ще більш виразним та агресивним, навіть у звичайному білому кольорі.

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З корми логотип прибрали, розмістивши на його місті напис Peugeot, натомість задні ліхтарі тепер з об’ємним ефектом. Збоку різниця хіба що в інших колісних дисках.

У тестовому Peugeot 2008 в комплектації GT – чорний дах, глянцеві накладки в бампері та решітці, дзеркала заднього виду та 18-дюймові диски такого ж кольору. Такі чорні акценти стали модними в автомобілях останніх років випуску.

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3D панель приладів та нова мультимедіа

Всередині змін більше. По-перше, центральний екран тепер 10-дюймовий, він ширший та має кращу роздільну якість. Уже знайома за іншими моделями операційна система Ivi дозволяє налаштовувати екран за допомогою віджетів. Огляд з камер 360 градусів дає змогу щільно притиснутись до колег на парковці та не пошкодити машину. А якість даної камери дозволяє розгледіти всі деталі навіть вночі.

Серед важливих оновлень – можливість без підключення дротів передавати картинку зі смартфона. Насправді бездротовий Apple CarPlay чи Android Auto – дуже зручна опція, адже дарує кілька хвилин під час посадки в автомобіль. Не треба щоразу діставати телефон та під’єднувати його дротом – система вмикається, як тільки-но сідаєш в машину. Щоб телефон не сідав під час поїздки, передбачена зручна поличка з 15-ватною безпровідною зарядкою.

Дивовижна тривимірна панель приладів, яка дебютувала на 2008-му, залишилась і після рестайлінгу в топ-версії GT. Вона дає можливість вибрати кілька варіантів відображення, але головне – бачити “об’ємну” картинку, коли шкали приладів видно на іншому рівні, аніж показники. Насправді це не лише вражає при першому знайомстві, але й має практичну функцію – вся інформація про поточну ситуацію з машиною сприймається краще та швидше.

Також на нашому авто у топ-версії GT – нові сидіння з алькантари, які отримали стильне зелене прострочування та виражену підтримку спини. Інтер’єр освіжає світлодіодна підсвітка салону, яку можна змінювати з восьми відтінків. Замість важеля перемикання передач тепер – непомітна клавіша, як і на багатьох сучасних моделях бренду. Поряд розташований перемикач режимів їзди.

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Під дефлекторами повітря розміщене типове для Peugeot «піаніно» фізичних кнопок з «аварійкою» та регулюванням клімату. От якби ще сюди встановили міні-дисплей з електронними кнопками, як на Peugeot 408 – було б ще зручніше. Але це оновлення залишили для наступного покоління.

Посадка – як у хетчбека

Салон, як і раніше, організований за фірмовою концепцією Peugeot i-Cockpit, коли вас зустрічає невелике майже спортивне кермо, внаслідок чого посадка тут відрізняється від більшості кросоверів. Дорослим людям зручніше “напівлежаче” положення з витягнутими руками та поглядом над кермом. Так частіше сидять в купе чи хетчбеках, аніж кросоверах.

На диво, задній ряд навіть за такої посадки водія виявляється достатнім для дорослих. Звісно, місця “впритик”, але нічого не тисне ні на голову, ні в коліна. Місця для плечей вдосталь для двох, а от центрального підлокітника на другому ряду немає.

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Багажник як для кросовера В-класу немаленький. У похідному стані він має об’єм 434 л, що співмірно з хетчбеками С-класу. Нижня перегородка підпілля може фіксуватись у двох положеннях, під нею є докатка та трохи місця для речей, які не потрібно використовувати щодня. Електричного приводу кришки багажника тут немає, хоча вона й не важка.

GT – значить спортивно

Як і раніше, Peugeot 2008 доступний для українців з одним із двох силових агрегатів однакової потужності – 130 к.с. Це бензиновий PureTech на 1,2 літра з 6-швидкісною автоматичною коробкою передач або 1,5-літровий дизель BlueHDi з 8-ступеневою АКП. Попри однакову потужність та динаміку розгону (трохи більше 10 секунд), крутний момент у них різний – 300 НМ у дизеля та 230 – у бензиновика.

Витрата пального, природно, у дизеля суттєво менша, хоча при купівлі дизельна машина дорожча. Цікаво, що найвища модифікація GT доступна лише з дизелем. Відрізнити її в салоні можна за характерним низьким звуком під час розгону. Особливо якщо ввімкнути спортивний режим, під час якого коробка триматиме постійно підвищені оберти. Але й характер при цьому виявляється дуже азартним!

«Автомат» тримає двигун в найбільш ефективному діапазоні обертів, тому Peugeot 2008 постійно готовий до активного драйву. Компактні розміри машини у 4,3 метра, досить жорстка підвіска, спортивна посадка та маленьке кермо дають враження дуже точного керування, тому машина провокує на активне водіння.

Звичайно, автомобіль може бути спокійним та дуже економічним. У характеристиках вказано, що навіть у місті він може споживати 4,4 літра на 100 км, однак насправді все дуже залежить від стилю їзди. Якщо їздити активно, то можна побачити цифру й у 6,5-7,2 літра на сотню.

Хоча надто комфортним Peugeot 2008 у версії GT з низкопрофільними шинами на 18-дюймових дисках назвати важко – поганих доріг він не любить, а при з’їзді колеса «на відбій» відчувається неприємний стук. Однак знову ж таки, ями можна легко об’їжджати! А нижчі версії 2008-го оснащені більш комфортними меншими колесами.

На трасі дизельний Peugeot 2008 може бути ще більш економічним та споживати до 4 літрів на сотню. З баком у 41 літр це дозволяє отримати майже тисячу кілометрів запасу ходу, і це справді видатний показник. До того ж в оновленому 2008-му є кілька сучасних функцій, які полегшують процес долання цієї тисячі кілометрів. Наприклад, активний круїз-контроль, який при наявності розмітки м’яко утримує машину у своїй смузі руху.

Автоматичне дальнє світло самостійно перемикається вночі на ближнє, якщо навпроти їде машина. Система розпізнавання дорожніх знаків нагадує швидкісний режим на ділянці дороги, а система визначення втоми водія – про необхідність відпочити. У тягнучках круїз-контроль самостійно зупиняється і рушає, в екстрених випадках інша система допоможе ефективно загальмувати.

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Три версії, три двигуни

В Україні Peugeot 2008 продається в трьох комплектаціях – Active, Allure та топовій GT. В базовій уже є більшість систем безпеки, клімат-контроль та датчик паркування, звичайний (не тривимірний) дисплей приладової панелі та 16-дюймові диски. З дизельним мотором вона коштує трішки більше мільйона гривень ($26 700), бензинова в аналогічній комплектації на 85 200 грн дешевша ($24 500).

Топ-версія GT з чорним дахом та акцентами зовні, тривимірною панеллю приладів, сидіннями з алькантари, 18-дюймовими дисками з низкопрофільними шинами та активним круїз-контролем оцінена у 1 218 500 грн ($32 100). Цікаво, що доплативши всього 18,5 тисяч гривень, ще можна придбати електричну дорестайлінгову версію Peugeot е-2008. Оновлений електричний е-2008 буде в Україні незабаром.

Таким чином, оновлений Peugeot 2008 отримав більш агресивну зовнішність та сучасну електроніку. Світлодіодні «кігті» підкреслюють азартний характер, а нові електронні системи роблять його використання ще більш зручним та безпечним на дорозі. І нехай техніка при рестайлінгу не змінилась, технічні характеристики знаходяться на сучасному рівні та дозволяють отримувати справжнє задоволення від водіння.