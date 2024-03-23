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Оновлений компактний кросовер Peugeot 2008 отримав нове «обличчя» з великим логотипом у вигляді голови лева та «кігтями» денних ходових вогнів. Це додало агресії зовні, а характер і раніше був… ще того забіяки.

Хоча Peugeot 2008 не новачок на українському ринку, на нього все ще активно звертають увагу перехожі та власники інших авто. А може рестайлінг моделі, який відбувся торік, додав йому ще більше експресії?

Кігті на заміну іклам

Найбільше змінилась передня частина – раніше на краю бампера світилась одна велика світлодіодна стрічка, тоді її називали «іклом лева». Зараз практично на тому ж місці вже три смужки, і тепер це його «кігті».

Суттєво змінилась решітка радіатора, вона стала ширшою, а посередині видніється новий логотип Peugeot з головою лева. Нижня частина бампера, потрійні ліхтарі фар, надпис 2008 – це вже дрібниці, які лише доповнюють картину. Адже нове обличчя стало ще більш виразним та агресивним, навіть у звичайному білому кольорі.

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З корми логотип прибрали, розмістивши на його місті напис Peugeot, натомість задні ліхтарі тепер з об’ємним ефектом. Збоку різниця хіба що в інших колісних дисках.

У тестовому Peugeot 2008 в комплектації GT – чорний дах, глянцеві накладки в бампері та решітці, дзеркала заднього виду та 18-дюймові диски такого ж кольору. Такі чорні акценти стали модними в автомобілях останніх років випуску.

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3D панель приладів та нова мультимедіа

Всередині змін більше. По-перше, центральний екран тепер 10-дюймовий, він ширший та має кращу роздільну якість. Уже знайома за іншими моделями операційна система Ivi дозволяє налаштовувати екран за допомогою віджетів. Огляд з камер 360 градусів дає змогу щільно притиснутись до колег на парковці та не пошкодити машину. А якість даної камери дозволяє розгледіти всі деталі навіть вночі.

Серед важливих оновлень – можливість без підключення дротів передавати картинку зі смартфона. Насправді бездротовий Apple CarPlay чи Android Auto – дуже зручна опція, адже дарує кілька хвилин під час посадки в автомобіль. Не треба щоразу діставати телефон та під’єднувати його дротом – система вмикається, як тільки-но сідаєш в машину. Щоб телефон не сідав під час поїздки, передбачена зручна поличка з 15-ватною безпровідною зарядкою.

Дивовижна тривимірна панель приладів, яка дебютувала на 2008-му, залишилась і після рестайлінгу в топ-версії GT. Вона дає можливість вибрати кілька варіантів відображення, але головне – бачити “об’ємну” картинку, коли шкали приладів видно на іншому рівні, аніж показники. Насправді це не лише вражає при першому знайомстві, але й має практичну функцію – вся інформація про поточну ситуацію з машиною сприймається краще та швидше.

Також на нашому авто у топ-версії GT – нові сидіння з алькантари, які отримали стильне зелене прострочування та виражену підтримку спини. Інтер’єр освіжає світлодіодна підсвітка салону, яку можна змінювати з восьми відтінків. Замість важеля перемикання передач тепер – непомітна клавіша, як і на багатьох сучасних моделях бренду. Поряд розташований перемикач режимів їзди.

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Під дефлекторами повітря розміщене типове для Peugeot «піаніно» фізичних кнопок з «аварійкою» та регулюванням клімату. От якби ще сюди встановили міні-дисплей з електронними кнопками, як на Peugeot 408 – було б ще зручніше. Але це оновлення залишили для наступного покоління.

Посадка – як у хетчбека

Салон, як і раніше, організований за фірмовою концепцією Peugeot i-Cockpit, коли вас зустрічає невелике майже спортивне кермо, внаслідок чого посадка тут відрізняється від більшості кросоверів. Дорослим людям зручніше “напівлежаче” положення з витягнутими руками та поглядом над кермом. Так частіше сидять в купе чи хетчбеках, аніж кросоверах.

На диво, задній ряд навіть за такої посадки водія виявляється достатнім для дорослих. Звісно, місця “впритик”, але нічого не тисне ні на голову, ні в коліна. Місця для плечей вдосталь для двох, а от центрального підлокітника на другому ряду немає.

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Багажник як для кросовера В-класу немаленький. У похідному стані він має об’єм 434 л, що співмірно з хетчбеками С-класу. Нижня перегородка підпілля може фіксуватись у двох положеннях, під нею є докатка та трохи місця для речей, які не потрібно використовувати щодня. Електричного приводу кришки багажника тут немає, хоча вона й не важка.

GT – значить спортивно

Як і раніше, Peugeot 2008 доступний для українців з одним із двох силових агрегатів однакової потужності – 130 к.с. Це бензиновий PureTech на 1,2 літра з 6-швидкісною автоматичною коробкою передач або 1,5-літровий дизель BlueHDi з 8-ступеневою АКП. Попри однакову потужність та динаміку розгону (трохи більше 10 секунд), крутний момент у них різний – 300 НМ у дизеля та 230 – у бензиновика.

Витрата пального, природно, у дизеля суттєво менша, хоча при купівлі дизельна машина дорожча. Цікаво, що найвища модифікація GT доступна лише з дизелем. Відрізнити її в салоні можна за характерним низьким звуком під час розгону. Особливо якщо ввімкнути спортивний режим, під час якого коробка триматиме постійно підвищені оберти. Але й характер при цьому виявляється дуже азартним!

«Автомат» тримає двигун в найбільш ефективному діапазоні обертів, тому Peugeot 2008 постійно готовий до активного драйву. Компактні розміри машини у 4,3 метра, досить жорстка підвіска, спортивна посадка та маленьке кермо дають враження дуже точного керування, тому машина провокує на активне водіння.

Звичайно, автомобіль може бути спокійним та дуже економічним. У характеристиках вказано, що навіть у місті він може споживати 4,4 літра на 100 км, однак насправді все дуже залежить від стилю їзди. Якщо їздити активно, то можна побачити цифру й у 6,5-7,2 літра на сотню.

Хоча надто комфортним Peugeot 2008 у версії GT з низкопрофільними шинами на 18-дюймових дисках назвати важко – поганих доріг він не любить, а при з’їзді колеса «на відбій» відчувається неприємний стук. Однак знову ж таки, ями можна легко об’їжджати! А нижчі версії 2008-го оснащені більш комфортними меншими колесами.

На трасі дизельний Peugeot 2008 може бути ще більш економічним та споживати до 4 літрів на сотню. З баком у 41 літр це дозволяє отримати майже тисячу кілометрів запасу ходу, і це справді видатний показник. До того ж в оновленому 2008-му є кілька сучасних функцій, які полегшують процес долання цієї тисячі кілометрів. Наприклад, активний круїз-контроль, який при наявності розмітки м’яко утримує машину у своїй смузі руху.

Автоматичне дальнє світло самостійно перемикається вночі на ближнє, якщо навпроти їде машина. Система розпізнавання дорожніх знаків нагадує швидкісний режим на ділянці дороги, а система визначення втоми водія – про необхідність відпочити. У тягнучках круїз-контроль самостійно зупиняється і рушає, в екстрених випадках інша система допоможе ефективно загальмувати.

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Три версії, три двигуни

В Україні Peugeot 2008 продається в трьох комплектаціях – Active, Allure та топовій GT. В базовій уже є більшість систем безпеки, клімат-контроль та датчик паркування, звичайний (не тривимірний) дисплей приладової панелі та 16-дюймові диски. З дизельним мотором вона коштує трішки більше мільйона гривень ($26 700), бензинова в аналогічній комплектації на 85 200 грн дешевша ($24 500).

Топ-версія GT з чорним дахом та акцентами зовні, тривимірною панеллю приладів, сидіннями з алькантари, 18-дюймовими дисками з низкопрофільними шинами та активним круїз-контролем оцінена у 1 218 500 грн ($32 100). Цікаво, що доплативши всього 18,5 тисяч гривень, ще можна придбати електричну дорестайлінгову версію Peugeot е-2008. Оновлений електричний е-2008 буде в Україні незабаром.

Таким чином, оновлений Peugeot 2008 отримав більш агресивну зовнішність та сучасну електроніку. Світлодіодні «кігті» підкреслюють азартний характер, а нові електронні системи роблять його використання ще більш зручним та безпечним на дорозі. І нехай техніка при рестайлінгу не змінилась, технічні характеристики знаходяться на сучасному рівні та дозволяють отримувати справжнє задоволення від водіння.

Технічні характеристики тестового Peugeot 2008 1.5 BlueHDi
ДВИГУН Дизельний, робочий об’єм 1499 см3, потужність 130 к.с. при 3750 об/хв., обертальний момент 300 Нм при 1750 об/хв.
ТРАНСМІСІЯ Передній привод, 8-швидкісна автоматична коробка передач
КУЗОВ Універсал, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4303 /1987/1550 мм, база 2605 мм, споряджена маса 1775 кг, корисне навантаження 505 кг, об’єм багажника 434 / 1467 л, об’єм бака 41 л
ПІДВІСКА Передня – незалежна (McPherson), задня – напівзалежна. Гальма (передні/задні): дискові вентильовані / дискові. Шини 215/55 R18.
ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальна швидкість 213 км/ч. Розгін до 100 км/год за 10,3 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний) 4,4 / 4,0 / 3,8 л/100 км
ЦІНА від 931 400 грн. (бензин), в комплектації GT 1.5 BlueHDi – 1 218 500 грн.