Компания Fiat питала большие надежды на хороший показатель продаж модели 500e в США, однако из-за низкого спроса среди покупателей компания планирует вернуть бензиновый мотор в гибридной версии.

Ожидалось, что модель 500e поможет итальянскому автопроизводителю в воплощении глобального плана по переходу на линейку электромобилей до 2030 года, однако, похоже, что сейчас все меняется.

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Сообщается, что Fiat планирует увеличить производство модели Fiat 500e, на заводе Stellantis Miafiori в Турине, Италия, до 175 000 единиц, но 100 000 автомобилей по плану получат бензиновый двигатель. Эти цифры являются весьма условными, ведь официального заявления по этому поводу от компании Fiat еще не было.

Новость о переходе сначала сообщает Automotive News Europe. Может показаться, что речь идет об обычном бензиновом Fiat 500, который изготавливают на заводе в Польше, однако в сообщении говорится о новой версии, созданную на базе электрического Fiat 500е.

Дело в том, что производство классического Fiat 500 планируют перенести из Польши в Алжир и продавать модель в странах Ближнего Востока и Африки, ведь авто больше не соответствует новым экологическим стандартам в Европе.

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Скорее всего, автопроизводитель планирует ввести мягкий гибрид 500e, который будет оснащаться тем же 1,0-литровым бензиновым двигателем FireFly мощностью 70 л.с., который используется в микролитражке Fiat Panda. Разработка такого авто может занять более 12 месяцев, а потому он дебютирует в конце 2025 или в начале 2026 года, если проект будет одобрен.

В Италии базовая бензиновая версия Fiat 500 пока стоит от 17 700 евро, а 500e - от 29 950 евро, поэтому ожидается, что версия гибридная версия 500e заполнит этот пробел. Интересно, что в Америке автомобиль продается по цене от 32 500 долларов и с момента официального дебюта в США всего было продано 605 автомобилей, что катастрофически мало.

На своей родине, в Италии, Fiat 500e также продается хуже бензиновой модели, ведь страна имеет одни из самых низких показателей внедрения электромобилей в Европе – только 4% рынка.

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Итальянское правительство уже неоднократно заявляло о намерении инвестировать 1 млрд долларов в создание финансовых стимулов для покупателей электромобилей, однако этого до сих пор не произошло, а потому некоторые итальянцы, возможно, ждут, пока эти стимулы будут введены в действие.